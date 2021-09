Kulfas negó los despidos en la industria cárnica y dijo: “No hay ningún cepo”

Luego de que un sindicato de la carne de Santa Fe denunciara que, tras la prolongación del cepo a la exportación de carne vacuna hasta el 31 de octubre próximo, en esa provincia ya se registraron más de 150 despidos en los frigoríficos, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, negó que haya trabajadores cesanteados.

“Hoy ya tenemos 150 despidos formalizados, con trabajadores que ya no pudieron ingresar a las plantas. Si no se levanta la medida, esta lista irá creciendo día a día, por dos meses. Los frigoríficos nos explican que tienen que desarmar turnos porque sus cámaras están repletas de carne y no tienen manera de seguir almacenando. Los turnos que estaban suspendidos hasta ayer ahora ya no existen”, dijo ayer a LA NACION Daniel Roa, titular del Sindicato de la Carne de Santa Fe. De esa provincia sale el 40% de la carne que se exporta y hay unos 10.000 empleos vinculados a este rubro exportador.

Sin embargo, tras conocerse la situación de quienes se quedaron sin empleo por el cepo a la exportación, Kulfas la negó en declaraciones radiales.

“Esa noticia es falsa. La realidad es que hemos conversado en estos días, incluso en el día de hoy tomamos contacto con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para preguntar qué estaba ocurriendo y dicen que no tienen ningún caso de despido denunciado. Sí que hay informalmente algún comentario en alguna planta en particular, alguna situación, pero no hay ningún despido. Del mismo modo que hablamos con otras provincias, ayer conversamos con La Pampa y tampoco hay despidos”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo.

En la misma línea, Kulfas también desestimó la existencia de un cepo que hoy tiene cuotificadas en un 50% las ventas al exterior de carne vacuna.

Exportaciones

“No hay ningún cepo. Lo que ha habido es una política tendiente a ordenar el funcionamiento del mercado interno y del exportador. Vemos una gran oportunidad para que Argentina se convierta en un gran exportador de carne, que se ha hecho de manera desordenada en los últimos años”, señaló el ministro.

Esta semana, un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio cuenta que desde abril pasado, cuando el Gobierno comenzó a intervenir en el mercado de la carne vacuna el país perdió más de US$1000 millones. No obstante, el funcionario desacreditó ese estudio.

"No hay ningún cepo" Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo

“Vimos una estimación que hizo la Sociedad Rural que dice que el sector perdió 1000 millones de dólares. No hay manera de justificar eso. Si uno compara la exportación de este año con el año pasado, la reducción es de 70 millones de dólares. Es carne que se destinó más al mercado interno. Venía cayendo el abastecimiento del mercado interno y el consumo, y la respuesta era un aumento claro en el precio interno que pagaban todos los hogares”, indicó el funcionario.

Tras la continuidad del cepo, la Mesa de Enlace ya comenzó a dialogar con otros eslabones de la cadena de la carne para articular una medida de fuerza. Al respecto, Kulfas, señaló: “Los frigoríficos venden, producen y exportan. Uno diría que pueden exportar y ganar más, si, es verdad, pero también queremos cuidar a nuestros argentinos. Ese es el equilibrio que buscamos. Sigamos dialogando”. Añadió: “Y también lo que le decimos siempre a las entidades agrarias y a sus dirigentes es que no se dejen atropellar por intereses particulares de sectores que están alineados con Juntos por el Cambio. En San Nicolás, por ejemplo, se vio que de los 12 puntos de la proclama, había uno o dos de la realidad del sector agropecuario. Todo lo demás era el típico recetario de mentiras de los dirigentes de Juntos por el Cambio”.

LA NACION