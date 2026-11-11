La carne vacuna subió apenas un 0,1% en octubre y en el año aumentó menos que la inflación

El precio de la carne vacuna subió apenas 0,1% en octubre pasado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El kilo promedio de los cortes pasó de $18.514 en septiembre a $18.526 en octubre, según el relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) en carnicerías y supermercados. En los primeros diez meses del año, el precio promedio de la carne vacuna en el AMBA aumentó un 15,7%, es decir, 7,9 puntos porcentuales menos que la inflación acumulada (23,6%, a septiembre último). Entre abril y septiembre, el precio de la carne en el AMBA aumentó menos que el Índice de precios al consumidor (IPC) en cada uno de los seis meses.

En septiembre, los cortes subieron 0,5%, frente al 1,9% que informó el Indec. La comparación interanual todavía refleja las subas previas. En octubre, la carne vacuna costó un 49,9% más que un año atrás en el AMBA, mientras que la inflación porteña fue del 32,5%. Entre los cortes relevados en octubre, el peceto bajó 2,3%, mientras que el lomo aumentó 2,4% y la carnaza común, 1,5%.

“El mercado sigue muy tranquilo; amesetado en los últimos seis meses por lo menos”, puntualizó Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero. Según su estimación, la hacienda representa cerca del 80% del valor de la carne al consumidor. Ubicó el mayor aumento del ganado entre octubre de 2025 y febrero o marzo de este año. “Ahí subió casi el 70% el valor del ganado, no se trasladó todo al consumidor”, señaló. Parte de ese incremento llegó después a los mostradores, explicó, hasta que el poder adquisitivo de las familias puso un límite a las subas.

Tonelli sumó dos factores que, a su juicio, ampliaron las alternativas para el consumidor. Por un lado, la carne importada, que estimó en el equivalente a un kilo por habitante al año. Por el otro, la carne de cerdo, que ganó lugar en la oferta y en el consumo y cuyo precio, según el consultor, ronda la mitad del de la carne vacuna.

Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero fabian-malavolta-16567

En el relevamiento de octubre del Ipcva, el pechito de cerdo promedió $9391 por kilo en el AMBA, prácticamente el mismo valor que en septiembre, mientras que el pollo fresco se ubicó en $4966, con una suba mensual del 0,2%. Frente a octubre de 2025, esos productos aumentaron 27% y 30,4%, respectivamente.

Para Tonelli podría haber un aumento muy puntual en la oferta de animales de invernada, destinados a recría y engorde, por el retiro de hacienda de los campos afectados por la llegada de El Niño. “No está siendo un problema en términos de oferta de mercado ni cambios de precios. Hay mucha hacienda encerrada, con forraje y la gran mayoría de hacienda bajo riesgo ya se retiró de los campos anegados”, indicó. El consultor espera una oferta en línea con la de los últimos meses del año, en un escenario que describió con una faena alrededor de un 10% menor.

Indicó que tampoco ha habido una mejora en la capacidad de compra del consumidor para impulsar una eventual suba de precios. En tanto, destacó que el cerdo que ha crecido mucho tanto oferta y demanda, hoy está a un 50% de los precios del vacuno y eso es un freno para un eventual suba de precios.

Eugenia Brusca, economista y especialista en el mercado interno del Ipcva, señaló que el sector tuvo “incrementos de precios por sobre la inflación por bastantes meses”. Atribuyó esas subas a la falta de hacienda frente a la demanda del mercado interno y de la exportación. Según explicó, la sequía de hace dos años todavía afecta la disponibilidad de terneros y de animales terminados para faena. En el caso del pollo y el cerdo, vinculó la menor suba de precios con una oferta más abundante.

Eugenia Brusca, economista y especialista en el mercado interno del Ipcva Gentileza

Brusca indicó que las familias convalidan los precios de la carne vacuna, aunque el poder adquisitivo limita el crecimiento del consumo. Al mismo tiempo, destacó que hay “demanda de afuera tanto en cantidad como en precio”. Según precisó, el consumo de carne vacuna se ubica en 47 kilos por habitante al año en el promedio móvil, frente a 48 kilos a la misma altura del año pasado. En las carnicerías, agregó, los cortes que tienen menos salida suelen destinarse a carne picada, “porque la picada es lo que más se demanda”.

“Se va a notar un leve incremento en noviembre”, estimó la economista. Precisó que los corrales de engorde tienen un alto nivel de ocupación y que parte de esa hacienda debería salir a faena entre noviembre y diciembre, antes del verano. Si esa oferta llega al mercado, explicó, los precios podrían mantenerse, salvo que una mejora salarial impulse la demanda interna.

Para Sergio Pedace, coordinador de CAMyA Buenos Aires, el abastecimiento de frigoríficos y matarifes y la cantidad de hacienda en los corrales de engorde ayudan a sostener la estabilidad de los precios. Según indicó, el kilo vivo de novillitos y novillos se paga entre $4500 y $5000, mientras que el kilo de media res ronda los $9000 y el de milanesa, los $18.000. Señaló que los animales están llegando con más peso y grasa, lo que complica su colocación en el mercado interno. “Las ventas están parejas, no hay muchos altibajos”, dijo. Según su estimación, el consumo está en torno a los 42 kilos por habitante al año. “No esperamos ninguna suba”, agregó.

Sergio Pedace, coordinador de CAMyA Buenos Aires

Pedace también señaló que la competencia entre carnicerías y matarifes se intensificó. “Hay algunas carnicerías que buscan volumen y bajan los precios para tener volumen. No todos lo pueden hacer”, explicó. Según dijo, algunos comercios que trabajan con novillos pesados ofrecen cortes a valores inferiores a los que se encuentran habitualmente en otras carnicerías.

En una carnicería de la Ciudad de Buenos Aires, la pizarra anunciaba, registró este medio, el asado en oferta a $14.990 el kilo y el asado especial a $19.500, mientras que la nalga figuraba a $21.500 y las milanesas rebozadas a $15.000. En un local del Gran Buenos Aires, en tanto, el cartel ofrecía bola de lomo a $12.999 el kilo y dos kilos de carne picada a $20.000.