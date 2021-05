Cepo a la carne: la Mesa de Enlace ve un paralelismo con la 125 y juega fuerte

Luego de haber declarado un cese de comercialización de hacienda por nueve días corridos en rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna, la Mesa de Enlace expresó que el Gobierno está tomando medidas “similares” a la 125 (la resolución de 2008 por retenciones móviles a la soja que derivó en cuatro meses de enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el sector) y alertó que “defenderá a los productores”.

En una conferencia de prensa virtual, los dirigentes, si bien mostraron su vocación para dialogar con el Gobierno, advirtieron que el paro lanzado, que comenzará a las 0 desde este jueves, es el inicio de medidas si no hay respuestas al reclamo en contra del freno a las exportaciones.

“Creo que las medidas que están tomando son muy similares a la 125, muy similares. No queremos llegar a mayores”, dijo Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que no obstante advirtió: “Estamos convencidos que vamos a defender los derechos del sector productivo. Si termina o no en una 125 no lo sabremos”. Para Chemes, que el conflicto no termine siendo efectivamente una 125 es “responsabilidad” del Gobierno.

Para el dirigente de CRA, del lado del campo el anuncio del paro “es el comienzo de medidas si no tenemos una respuesta clara”. Chemes añadió: “Esta es una estrategia que se va a ir adaptando a las respuestas que tengamos”.

La decisión que ayer tomó el presidente Alberto Fernández de trabas las exportaciones tuvo un fuerte correlato en el Mercado de Hacienda de Liniers en su primer jornada hábil de la semana. Allí, las vacas, una categoría vinculada con la exportación (demandada por China, que se lleva la carne), se derrumbó un 15,09%. Finalizó en un promedio de 94,607 pesos por kilo, por debajo de los 111,416 pesos del viernes pasado.

En tanto, las ventas estuvieron sostenida para los lotes de hacienda de consumo especial, algo que podría responder a que los operadores, tras la confirmación del paro del campo, compraron para no quedarse sin hacienda y reponer la carne en las góndolas. En este contexto, el Índice Novillo se redujo de $178,455 a $177,525, una merma del 0,52%.

“No sabremos si va a tener un desarrollo como la 125”, dijo Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), que también advirtió: “No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo y perdamos la seriedad en el mundo”.

Escalada del conflicto

Achetoni indicó que la voluntad del sector es el diálogo para encontrar una solución. “Estamos dispuestos a una solución pronto, no una escalada”, precisó.

Entre los ruralistas hay desconfianza hacia el Gobierno. Sucede que se vieron con Fernández en febrero pasado, cuando amenazó con retenciones y cupos para exportar y en ese momento el jefe de Estado desactivó el conflicto. También hablan con funcionarios que, dicen, prometen cosas que luego terminan siendo otras.

Jorge Chemes, presidente de CRA: "“Creo que las medidas que están tomando son muy similares a la 125, muy similares"

“¿Cómo se puede generar confianza con funcionarios que no pueden sostener lo que se habló dos días atrás”, reflexionó Chemes.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, consideró “un papelón” el cierre de exportaciones. Dijo que el Presidente toma como primera medida el cierre tras regresar de Europa, un destino a donde fue para tratar de negociar con el Club de Paris y generar confianza hacia el país.

“Estamos dispuestos al diálogo, no hemos sido informados ni comunicados. El Gobierno se niega al diálogo y a generar previsibilidad”, apuntó Iannizzotto.

“No es el camino. Estamos llevando al productor a una desconfianza. No puede pasar desapercibido el intervencionismo”, dijo para justificar la medida de fuerza del campo.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), hizo foco en el impacto que tuvo la intervención en la carne llevada adelante en la anterior gestión del kirchnerismo. Al respecto, detalló que entre 2008 y 2011 bajó de 57,5 a 47,9 millones de cabezas el rodeo bovino, unos 10 millones menos. En el caso de los vientres, las fábricas de terneros, se perdieron 3,7 millones de vientres.

Pelegrina fue más allá: destacó que en materia de “activos ganaderos” la pérdida para el país fue de 30.700 millones de dólares. El consumidor no ganó por el intervencionismo ya que, afirmó, el precio subió más del 54% a valores constantes.

“El precio de la carne terminó subiendo más de un 50%. Es pan para hoy, hambre para mañana”, dijo el presidente de la Rural. “No se puede entender”, acotó sobre la medida del Gobierno.

“Estamos muy disgustados y queremos expresar nuestro rechazo. Se pierden miles de puestos de trabajo, se pierde riqueza”, agregó.

Pelegrina destacó que se recibió el apoyo de la cadena de la carne para la medida de protesta. “Nuestra decisión no es afectar a nadie, es reclamar por nuestro futuro”, remarcó.

“Los principales competidores se están haciendo una fiesta, desde esa perspectiva se repite la historia”, indicó. Espero recapaciten, no sigan por este camino”, pidió Pelegrina a las autoridades.