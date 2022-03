La propuesta de un ejecutivo para darle “un buen destino a las retenciones”

SAN NICOLÁS.- En medio de renovados rumores sobre una suba de las retenciones al trigo y el maíz por el aumento de precios que tuvieron debido a la invasión de Rusia a Ucrania (ambos países representan el 28,5% del comercial global del primer cereal y casi el 20% del segundo), Antonio Aracre, CEO de Syngenta para la operación en el país, consideró que, sin aumentar los derechos de exportación, se podría armar un mecanismo para subsidiar algunos alimentos para la población vulnerable.

“Sin tocar las retenciones hay que darle un buen destino a las que tenemos. Me parece que algo tenemos que hacer para subsidiar una parte de la producción de alimentos que va a la góndola con precios cuidados destinados efectivamente a proveer de alimentos a los sectores más vulnerables. Algo parecido a lo que hacemos con la energía y la tarifa social lo tenemos que hacer con los alimentos”, dijo. Luego reflexionó: ¿De dónde saldría la plata? Del fideicomiso”.

En rigor, Aracre sostuvo que esa figura puede ayudar, por un lado, a proveer de materia prima más barata a quienes producen alimentos para los Precios Cuidados y, por otra parte, pensar en el consumidor. En esta última línea, consideró que se puede garantizar el acceso al consumidor del producto final vía la tarjeta Alimentar.

“Tenés que identificar 3 o 4 productores grandes de los alimentos y 4 o 5 productos claves, como harina, pan, aceite y fideos”, indicó. Insistió que la plata para el fideicomiso podría salir de las retenciones actuales más un aporte que realicen los exportadores.

Para el ejecutivo de Syngenta, “hay que tener en claro” que la suba de los precios internacionales “es una muy buena noticia para la Argentina”. Precisó que “van a entrar más dólares a la Argentina”, incluso “con las actuales retenciones”.

Consideró que “la contracara” de ese movimiento con los valores internacionales es que “una parte de los commodities” impacta en el plano local. Por eso piensa en la implementación de un mecanismo que ayude a quienes por el lado de las materias primas producen alimentos por ejemplo de Precios Cuidados y, por el otro, llegar al consumidor. Respecto de este último actor, indicó que se podría “eliminar los impuestos” que caen sobre esos productos definidos como clave.

“¿Qué otra forma le podemos dar a estos 4 o 5 productos críticos para que lleguen a la góndola subsidiados, además de subsidiar el monto a quienes lo producen? Eliminemos los impuestos. Eliminemos el IVA e Ingresos Brutos de los 4 o 5 productos que van a ir a la góndola. Puedo combinar dos subsidios; por un lado, el directo del monto que es dar al que produce una materia prima más barata, fondeada por el fideicomiso. Y, por otro lado, un subsidio al que lo consume exceptuándole de los impuestos como el IVA y los Ingresos Brutos”, señaló.

“El fideicomiso se debería fondear con una parte de las retenciones que ya se cobran hoy y, probablemente el sector exportador, no el productor, debería proveer alguna otra parte y no lo traslade al productor [que no se descuente de la materia prima]”, explicó. “Sería costos cuidados para la empresa productora de alimentos y precios cuidados para la persona que lo compra con la Tarjeta Alimentar”, agregó.

Vale recordar que el Gobierno viene de crear un fideicomiso para con el 1% del valor FOB del trigo y el maíz juntar US$25 millones para subsidiar la harina 000 y los fideos secos. Por otra parte, fue renovado un fideicomiso para el aceite que el año pasado juntó US$190 millones. Las entidades del campo se oponen a este tipo de mecanismos justamente por el temor a que después se le descuente del precio a los productores.

Para Aracre, lo que propone es “contribuir a que no se toquen las retenciones en un momento crítico de los productores porque vienen con la sequía”. También, ofrecer una alternativa para quienes tienen menores recursos.

Sobre el productor

Aracre ponderó al productor argentino: “El productor es un gladiador, sale con sequía, retenciones, es un ejemplo”.

El CEO de Syngenta, empresa que el año pasado facturó localmente US$1000 millones y prevé un salto de 10% para este año, consideró sobre el sector: “Necesitamos como agro explicar mejor a la sociedad lo que hacemos. Es hora de contar una historia constructiva”.

Añadió que el país tiene como desafío “promover a las actividades que tienen una ventaja competitiva”. Es el caso del agro y otros como el software y la bioeconomía. Remarcó que desde el sector “hay que dar el debate para que se termine la mirada peyorativa”.