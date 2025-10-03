La semana que viene: cuenta regresiva para la Nacional Primavera Braford

Desde el martes al jueves próximo, Chaco será sede de un encuentro que combinará genética, capacitación y negocios. Se trata de la Nacional Primavera Braford, raza que consolida su presencia en el norte del país. Con el antecedente de lo logrado en 2024 y el aporte de Expoagro como socio estratégico, “esta exposición se afirma como un espacio de referencia para el intercambio comercial y las relaciones dentro del sector”, dijeron los organizadores. Según informaron, hay 211 animales inscriptos de 29 cabañas, provenientes de siete provincias.

Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), destacó los avances de la muestra. “Renovamos el respaldo del gobierno del Chaco. Incorporamos como socio en la organización del evento a Exponenciar, la empresa más importante del país y la región en la realización de eventos del sector agropecuario, con todo lo que eso significa en organización y comunicación”, afirmó.

En cuanto a la agenda comercial, señaló: “Ya tenemos confirmados remates televisados de diferentes consignatarias; el lunes 6 comenzamos con el remate especial de invernada y cría de UMC-Haciendas Villaguay”. En este sentido, aclaró: “No solo estamos trabajando para tener una gran Exposición Braford, sino también una semana de negocios ganaderos, con capacitaciones y lugar de encuentro para toda la familia Braford”.

Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, dijo: “Estamos orgullosos de acompañar una vez más a la Asociación Braford Argentina en un evento tan relevante como la Nacional Primavera. Para nosotros es un honor ser parte del crecimiento de la raza, brindando nuestra experiencia en la organización y difusión. Este será el segundo gran encuentro en el que trabajamos junto a Braford, después de las Nacionales, consolidando un vínculo que apuesta al desarrollo ganadero y el fortalecimiento de todo el sector”.

Respecto del desafío de elegir lo mejor de la genética Braford, Juan Zeman, criador y jurado de Santiago del Estero, con tan solo 29 años, será el encargado de evaluar a los reproductores en la Nacional Primavera Braford. Su vínculo con la raza comenzó a los 12 años, cuando acompañó a su padre a una exposición en Campo Gallo y quedó cautivado por “la combinación del marrón con el blanco” de los ejemplares de Braford. Desde entonces, su pasión lo llevó a formarse como jurado y a recorrer distintas exposiciones del país, sumando experiencia junto a referentes como Pedro Borgatello y Francisco Becerra.

“Esta será mi primera vez jurando una exposición de tanta envergadura y nivel. Es un desafío enorme, pero lo tomo con total responsabilidad. Siempre busco animales funcionales, que se desplacen bien, con capacidad de producir carne y, en las hembras, con toda la expresión de feminidad y fertilidad”, afirmó Zeman.

Con la idea de hacer de la Nacional Primavera un punto de encuentro, de negocios y de capacitación, el martes 7, a las 11, se realizará una capacitación para jóvenes jurados. Por la tarde un concurso de jurados y cerrará el Ipcva con un Sunset Ganadero, un espacio de intercambio, aprendizaje y encuentro con una mirada puesta en el futuro.

El miércoles 8 a las 9.30h habrá una charla de Pablo Etcheverry (Pensagro) para productores y criadores acerca del pastoreo eficiente y la carga por hectárea como determinante de la rentabilidad de la producción. Luego, a las 11, se realizará el encuentro de criadores de las regionales Braford del interior. A las 14.30, comenzará la jura de los corrales y el jueves 9, a partir de las 9 estará la jura de bozales y elección de los Grandes Campeones de la Exposición. La exposición finalizará con el gran remate de reproductores a cargo de la firma UMC-Haciendas Villaguay, junto con un remate especial de vientres Braford.