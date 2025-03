La visión de los productores: en Expoagro se escuchan elogios a Milei por lo hecho en la economía y reparos por su estilo confrontativo

SAN NICOLÁS.- El debate sobre la política económica y la gestión de Javier Milei refleja expectativas y preocupaciones entre los productores que recorren Expoagro. La reducción temporal de las retenciones es vista como una señal, pero no es suficiente para impulsar al campo, que demanda de mejoras en infraestructura y una menor presión fiscal. Si bien reconocen que el Gobierno cumple con su plan de ajuste y reducción del Estado, aún están las dudas sobre la sostenibilidad de las medidas y la falta de estrategias para lograr consensos y fortalecer la institucionalidad. La personalidad del Presidente genera divisiones y que su estilo “confrontativo” puede afectar la gobernabilidad.

Para Luis Balestrini, agrónomo de Villanueva, Córdoba, Milei es un presidente de transición hacia otra Argentina. “Es muy fuerte en la economía, y lo que yo pretendo es más un estadista que sepa juntar al país y a Milei no lo veo. Hoy se muestra con la capacidad de juntar a las tres partes en las cuales se está dividiendo las grandes masas que votan: le falta una comunicación para el grupo duro que piensa, valora la institucionalidad y buen liderazgo. Salvo que sea esto una estrategia, porque lo veo extremadamente impulsivo”, aseveró.

Luego indicó que una señal para el sector agropecuario del Presidente, obviamente, debe ser la eliminación de las retenciones. “Hay que sacarlas. Tienen que hacer obras viales, ferrocarriles y facilidad para llegar a los puertos o el almacenaje. Si bien hoy se hace a través de los silobolsas (el almacenaje), le faltan muchas obras de infraestructura o un transporte que sea diferente a los camiones, lo cual es una locura seguir teniendo”, describió.

Luis Balestrini, agrónomo asesor de Villanueva, Córdoba

Tomás Gowland, indicó que las cosas de fondo Milei las está haciendo bien. “No estoy de acuerdo con las formas como lo vienen haciendo, pero la línea, el cambio es muy notable y creo que es para el bien del país”, dijo. En ese contexto, afirmó que se necesita “menos presión fiscal y más horizonte estable a futuro”. Y dijo: “Tenemos que tener más certidumbres a futuro de que este plan va a seguir para adelante. Yo hago trigo, cebada, girasol, soja y me fue bien, pero necesitamos infraestructura. Los caminos y puertos se han venido muy abajo en líneas generales, eso se nota mucho en toda la zona. Las líneas de crédito de este año han sido más o menos buenas, el apoyo oficial está. Tiene que haber menos planes sociales y poder dar más trabajo y más estabilidad en general”, acotó.

Emiliano, de Chaco, afirmó que le gusta Milei como Presidente. “Por el camino que va, va bien. En cuanto a todo lo que sería ajuste, disminución de toda la estructura de gobierno es muy claro y con lo que planteó en campaña está cumpliendo y haciendo, pero no estoy de acuerdo en su verborragia o su soberbia. No es algo que comparto. Nosotros somos productores, producimos, laburamos, y al margen de lo climático, hace falta más flexibilizaciones y la baja de impuestos”, analizó.

Tomás Gowland mientras recorría un stand de maquinaria agrícola

Recordó que Milei en campaña prometió la baja de las retenciones. “Tiene que ver de dónde saca la plata para bajar los impuestos, es algo que debería acelerarse, porque uno puede ser competitivo, esforzarse a hacer las cosas bien, pero también se necesita esa mano de la quita de impuestos; la presión es totalmente alta. El impacto que tienen los impuestos nos quitan competitividad”, agregó.

En su región, dijo, hacen falta muchas obras de infraestructura: rutas, banquinas, caminos rurales. “Estamos muy cerca del puerto Barranqueras, que está en desarrollo, es una mejora, pero es una promesa que siempre está y no sabemos si llega, que puede ser una alternativa o una vía donde traer nuestros productos del norte hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires”, detalló. Observó que el Presidente tiene que “ser más humilde, no tan arrogante y generaría una mejor llegada o una mejor aceptación”.

Carlos Delicias, de Pergamino, sostuvo que Milei “tiene que hacer un esfuerzo muy grande para bajar tres cambios y amigarse con la República”. Indicó que el Presidente tiene que respetar los tres poderes del Estado. “Tiene que ser un poco más empático. Hay cosas que no podemos permitir en la Argentina, pero no tiene que ser él el que tiene que salir a decirlas. Hay que investigar y reconocer las cosas que están mal en el país. La democracia tiene todos los instrumentos para poder lograrlo. No necesitamos más mesías”, resumió.

Carlos Delicias, de Pergamino, mientras recorría la muestra

Mateo Gaino, de Entre Ríos, donde hace cultivos extensivos, añadió que su generación confía en él y busca algo distinto. “Estoy de acuerdo con las políticas que tiene, pero se tiene que bajar la presión fiscal. Hay que sacar impuestos. Las retenciones se tienen que bajar, eliminar. Recién va un año; es un país funcional y cíclico, pero hay que cambiarlo. En sus formas no estoy tan de acuerdo, no nos han llevado a ningún lado. Apoyo la idea de base y me parece que es lo más importante”, dijo.

La baja temporal de las retenciones marcan un camino y una buena señal, para el productor. “Pareciera que se van a quedar después de junio, si no es el caso, yo entiendo que la intención de ellos es bajarlas. El campo aporta muchísimo dinero y estamos en un momento un poco frágil en la economía y me parece que va a tardar un poco. El campo, si tiene señales positivas a través del tiempo, es capaz de esperar un poco más a que esa presión positiva disminuya”, razonó.

Mateo Gaino, de Entre Ríos, donde hace cultivos extensivos

Un productor de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, quien omitió su nombre, señaló sobre Milei: “Si no existía esta personalidad, iba a ser muy difícil hacer los cambios que hay que hacer en el país. Lo que se necesita más allá de la figura de Javier Milei es una dirigencia capacitada y honesta. Si no existiera su personalidad, como le pasó a Macri, es muy difícil hacer los cambios que hay que hacer. Es distinto, y ya del otro teníamos lo que había pasado”, resumió. Y dijo que si tuviera la oportunidad de ver a Milei le diría que sea más político.

Belkis Martínez Por