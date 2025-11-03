Las otras plagas: un lado del campo que no se cuenta

¿Qué hay detrás del desafío de producir cada día? ¿Cómo se vive el campo en primera persona? Basada en historias reales, la nueva campaña de Syngenta pone el foco en quienes hacen posible cada ciclo productivo.

Escuchar Nota

El campo siempre fue uno de los motores de la economía argentina y una parte esencial de la identidad nacional. No por nada, el agro ha sido históricamente un actor clave en la balanza comercial, aportando divisas y sosteniendo comunidades enteras en el interior del país. Ese protagonismo nunca estuvo exento de desafíos: plagas que diezman cultivos, sequías históricas, inundaciones devastadoras y un clima que, cada campaña, pone a prueba la resiliencia de quienes producen.

En la última década, los productores enfrentaron algunos de los fenómenos más extremos de los últimos tiempos. La sequía que golpeó en 2022 y 2023, con pérdidas millonarias, o las lluvias torrenciales que, de un día para el otro, pueden dejar bajo agua campos enteros. A esto se suma un contexto económico volátil, con costos crecientes, y dificultades de acceso al crédito que hacen aún más difícil proyectar a largo plazo.

Sin embargo, además de esas adversidades visibles, existen otras que no se ven en los informes meteorológicos ni en los balances de producción. Son las que atraviesan la vida emocional y personal de quienes trabajan la tierra: el miedo a no poder sostener la actividad, la incertidumbre sobre el futuro, la falta de optimismo, la soledad de las decisiones de una tarea que demanda tanto como devuelve.

Con ese insight como punto de partida, Syngenta presentó su nueva campaña de comunicación, “Las otras plagas” , una propuesta que busca visibilizar los desafíos humanos que enfrenta el productor y tender puentes entre el campo y la ciudad.

Estamos presentando una campaña con un enfoque totalmente diferente en la comunicación del agro. Dejamos atrás discursos fragmentados para hablar con una única voz al campo y la ciudad, contar quiénes somos y cómo hacemos lo que hacemos a través de historias reales de los verdaderos protagonistas de nuestra industria: los productores.” — Celina Peper, head de Comunicaciones Corporativas LATAM de Syngenta.

Basada en campos reales

La campaña está compuesta por tres cortometrajes cinematográficos: “El bicho de la incertidumbre” (dedicado al cultivo de papa), “La inundación de los No” (maíz) y “La sequía de optimismo” (girasol). Cada pieza se inspira en testimonios y experiencias reales de productores argentinos, recogidas a partir de entrevistas y trabajo de campo. El resultado son relatos que combinan realismo con un lenguaje audiovisual de alto impacto.

“Elegimos estos tres cultivos porque nos permitieron dar lugar a historias distintas, que se vinculan a situaciones reales que existieron en años pasados y son conocidas por quienes las atravesaron”, agregó Nicolás Gennaro, director de Marketing de Protección de Cultivos LATAM de la compañía. El desafío fue hablar del campo no solo desde lo productivo, sino desde lo humano. Mostrar que detrás de cada cultivo hay personas, familias y comunidades enteras que conviven con la presión, el sacrificio y la resiliencia.

La campaña, desarrollada junto a la agencia Vendaval, fundada por Lucho Sánchez Zinny y Carmelo Maselli, busca consolidar un relato que interpele tanto al productor como a quienes viven en entornos urbanos. Porque si bien los problemas del agro suelen parecer lejanos para quienes habitan en las ciudades, las emociones que atraviesan a los productores son universales y nos interpelan a todos.

De lo visible a lo invisible

La narrativa de “Las otras plagas” propone un corrimiento de la mirada: dejar de enfocarse únicamente en lo tangible (la sequía, la inundación, la plaga que afecta al cultivo) para también reconocer lo intangible, lo que no se ve pero pesa en cada decisión de los productores. Es un cambio que, según Syngenta, puede abrir una conversación distinta sobre el agro en la Argentina.

“En un contexto donde la sociedad urbana muchas veces percibe al campo como un actor lejano o reducido a cifras económicas, creemos que mostrar el costado humano de los productores es fundamental para generar conexión e identificación”, destacó por su parte Celina Peper.

Un mensaje hacia el futuro

La apuesta de Syngenta con esta campaña no es solo comunicacional. Forma parte de una estrategia más amplia, reafirmando su compromiso con los productores y con la innovación aplicada a la agricultura. “El campo tiene mucho para contar, y esta campaña trae una nueva narrativa y muestra al agro desde otro lugar: más humano, más cercano, más real”, señalaron.

Nuestro campo es soja, maíz y trigo, pero también es limón tucumano. Es la pera y manzana del Valle de Rio Negro, el maní cordobés, o el poroto del norte. Cada zona y cada cultivo tienen su particularidad, y Syngenta abarca todo ese universo. Además, estos productos llegan en forma directa a la mesa de todos los argentinos, y no todos saben cómo se producen.” — Nicolás Gennaro, director de Marketing de Protección de Cultivos LATAM de Syngenta.

La campaña busca instalar una conversación distinta, tender puentes entre dos mundos que muchas veces parecen desconectados y mostrar que el productor argentino, con su trabajo diario, es protagonista de una historia que nos involucra a todos. Con esta propuesta, Syngenta plantea un mensaje poderoso: que en los desafíos también se crece.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.