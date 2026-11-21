Que el campo sea el portador de noticias positivas en una economía que todavía enfrenta serias dificultades no debería excluir la posibilidad de recordar lo que falta hacer. Con récords productivos en la campaña 2025/26 en algunos de los principales cultivos (maíz, trigo y girasol) y estancamiento (soja) que, a su vez, generan divisas por exportaciones que el país necesita como agua en el desierto, el agro exhibe perspectivas positivas en el mediano plazo en términos promedio. Si se hila un poco más fino, la situación es diferente, particularmente por el escenario futuro debido a la suba de algunos costos, como el combustible, y las recientes bajas de los precios de los granos en Chicago.

De allí que la cuestión de los Derechos de Exportación (DEX) siga estando en el foco de la atención del agro. Esta semana fueron las entidades por cadena de los cuatro cultivos principales (Asagir, Argentrigo, Maizar y Acsoja) que en un encuentro de fin de año propusieron elaborar una ley para ponerle fin a las retenciones.

“Proponemos que el Poder Ejecutivo impulse en el Congreso una ley que mejore el cronograma vigente y defina el recorrido hasta la eliminación, con alícuotas y fechas ciertas. Las inversiones podrán proyectarse sobre ese horizonte”, dijo el presidente de Maizar, Luis María Urriza.

El Gobierno ya definió su “hoja de ruta” con las bajas progresivas para los cultivos de la cosecha gruesa a partir de enero próximo y con el horizonte hacia fin de 2028. En este caso, con un condicionante político: seguirán a la baja si es reelegido Javier Milei.

El presidente de Maizar recordó que “el Gobierno dijo que la baja de impuestos sobre quién produce es un camino sin vuelta atrás. Pero hoy el Código Aduanero todavía permite volver a subir las retenciones” y añadió: “Sabemos que esa baja se sostiene con orden en las cuentas públicas, y acompañamos ese orden”.

Las retenciones afectan a la exportación de soja Marcos Brindicci - X90087

La mención al artículo del Código Aduanero no fue casual. En un reciente fallo, la Corte Suprema confirmó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal favorable a Louis Dreyfus Company (LDC) que reclamaba la devolución de los DEX por subas que se habían decidido en 2007 y 2008. La famosa 125 entró en el revés.

En otras palabras, la actual administración ha expresado una y otra vez que su propósito es eliminar los DEX y no subirlos. Sin embargo, tiene la carta de la suba en la mano.

El propio Milei no puede eludir el tema. “No las hicimos cero [las retenciones]. Todavía no podemos. No tengo los recursos; si los tuviera ya lo hubiera hecho”, le dijo a Eduardo Feinmann en una entrevista por el canal A24.

Por supuesto, el Presidente destaca que el brusco acortamiento de la brecha cambiaria existente hasta diciembre de 2023 es un factor decisivo para la producción agrícola.

Pero los DEX, como los monstruos de los cuentos infantiles, están ahí. “Las retenciones castigan al que produce y al que está más lejos del puerto. La soja, con la alícuota más alta, es la que más carga con ese peso”, recordó Urriza.

El escenario legislativo es complejo para el agro. La agenda de la actividad no es prioritaria para las principales fuerzas políticas, pero aun así hay esfuerzos considerables para lograr avances específicos. La norma contra el vandalismo rural es un ejemplo. Biocombustibles entró en un estancamiento tras la aprobación del Senado. Las pymes e industrias no integradas hicieron sentir su peso en la Cámara baja. “O avanza con cambios o no sale”, dijo una fuente del sector que defiende a las pymes y empresas no integradas. Del otro lado, el Consejo Agroindustrial pidió el tratamiento de la ley con el espíritu de liberar la competencia en biodiésel.

En semillas, se está a la espera del acuerdo que intenta promover la Secretaría de Agricultura para definir, básicamente, los términos del uso propio oneroso. En todas las discusiones hay una fuerte dependencia de la relación de fuerzas políticas entre el oficialismo, sus aliados y la oposición. Todos, además, piensan en el posicionamiento electoral de 2027.

En el caso de los DEX, aunque el Gobierno ya respondió al reclamo de establecer un cronograma progresivo de reducción, lo cierto es que no se pueden eludir las consecuencias de una baja magra: el área sembrada con soja apenas se mueve del rango de los 17/18 millones de toneladas. Por el momento no se puede hablar de boom ni salto productivo.