Les pagan en cuotas las manzanas y organizan un tractorazo para pedir ayuda

Los productores del Alto Valle harán mañana un tractorazo en varios puntos de la región patagónica. Será para pedir una mejora del precio de la fruta fresca, la puesta en marcha de compensaciones por el daño ocasionado por las heladas y un tipo de cambio diferencial. Vale recordar que el ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado a principios de mes una ayuda por las heladas, además de un mejor tipo de cambio que no se llegó a implementar. Según los productores, por las manzanas producidas les pagan $40 por kilo en 12 cuotas mientras en los locales se vende hasta $700.

La Asociación Productores del Alto Valle (APAV), la Cámara de Productores de Cipolletti y la Cámara de Productores de General Fernández Oro, convocaron a todos los productores de la región para realizar esa movilización. Comenzará alrededor de las 8.30 en las ciudades de Allen, General Fernández Oro y Cipolletti. En Allen, el lugar de encuentro será en el acceso Martín Fierro y ruta N°22; en General Fernández Oro, se reunirán en el acceso Isla 10 y Ruta Nacional N°22. En tanto, en Cipolletti lo harán en el acceso a la Isla Jordán y Ruta N°22 y Rotonda ruta N° 151 y Ruta Nacional N°22.

“El objetivo es manifestar nuestro profundo compromiso con los productores para que tengan urgente respuesta. La participación de todos los productores y toda la cadena productiva es fundamental para sostener la fruticultura, principal actividad económica en mano de obra intensiva de Río Negro y Neuquén. Hoy cada cuatro días desaparece un productor; no queremos que desaparezca uno más”, puntualizaron.

Los productores reclaman un mejor precio para la fruta fresca, $60 por kilo para la fruta de industria, disminución en el valor de la energía para riego rural y para la cadena frutícola. Además, piden el tipo de cambio diferencial para la exportación.

También solicitan ayuda para el capital de inversión, esto es malla antigranizo y riego sub-arbóreo, y respuesta a los fenómenos climáticos, además de “aportes urgente a productores afectados” y atender la cuestión de las cargas impositivas.

“En peras hemos recibido entre $15 y $20 como máximo, un peso por mes, cuando una pera anda en $500 pesos el kilo [al público]. En manzana está en $700 la roja y la verde $600, y el productor recibe $30 o $40 pagados en 12 cuotas; tengo productores amigos en Córdoba que les han pedido en locales $1000 por un kilo de manzana”, describió Carlos Borochi, uno de los productores que convocan a la marcha.

La respuesta del gobierno provincial

Carlos Banacloy, ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, le dijo a LA NACION que el sector será atendido con los primeros desembolsos que están llegando tanto de la Nación y de la provincia, además del programa de emergencia agropecuaria. “Hay una prórroga de la emergencia agropecuaria de la temporada pasada, hay prórroga de vencimientos de todos los créditos que tomaron los productores el año pasado, inclusive, créditos que estaban en la tasa cero, con tasas subsididadas que están prorrogados. Hay un gran paquete de medidas que otras industrias, empresas y comerciantes no tienen”, explicó.

Además, opinó que la convocatoria a la protesta se hizo a través de “un grupo minoritario de disidentes que no entienden la realidad” que atraviesa el país que tiene “una mezcolanza de pedidos sin saber a quiénes van dirigidos”.

“Por supuesto que tienen la libertad de expresarse y de manifestarse de la manera que quieran, pero también tienen que entender que en las decisiones también influye lo que está pasando en la macroeconomía. La inflación no es de la provincia, el tipo de cambio no lo manejan las provincias, las paritarias no se homologan a nivel provincial, sino a nivel nacional. Hay un montón de condicionamientos que son nacionales”, justificó.

Carlos Banacloy, ministro de Producción y Agroindustria de la provincia de Río Negro

El funcionario reconoció los desafíos de los productores. “El mundo se está quedando sin alimentos, hay menos gente que produce y tenemos que ir hacia eso, con una política muy clara para atender el cambio climático, las sequías extremas o lluvias extremas, granizos, heladas fuera de términos”, advirtió.

Contó también que, por la emergencia del año pasado, 575 productores tienen prórroga de vencimientos del Banco Nación, patentes, impuesto inmobiliario, cuotas de un plan de agroquímicos que otorga el gobierno. “Otra vez, el productor con heladas y granizo va a quedar en emergencias. Lo vamos a volver a prorrogar, porque no tenemos fruta”, amplió. En el sector frutícola hay alrededor de 3500 productores.