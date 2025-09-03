LLA vs. el kirchnerismo: un referente del agro dará la batalla electoral en la estratégica tercera sección bonaerense

La Alianza La Libertad Avanza tendrá a Javier Prida, referente de la agroindustria y presidente de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), como candidato a diputado bonaerense en la tercera sección electoral. Está en el séptimo lugar de la lista en un territorio donde el kirchnerismo tiene su bastión.

Según comentó, su objetivo para la Legislatura bonaerense estará enfocado en la reactivación productiva de la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en el sector agroindustrial. Contó que las propuestas, que emergen de un extenso diagnóstico realizado por la Escuela de Formación, Análisis y Debate Político (FDAP) en los 135 distritos bonaerenses, se centran en la desburocratización, la reducción de la presión fiscal y la mejora de la infraestructura.

El plan consta de varios puntos. Uno de ellos es el denominado menos impuestos, más producción. Propone una reforma impositiva para eliminar las tasas sin contraprestación y aliviar la carga fiscal sobre los productores. “El campo es un aliado, no debe ser castigado”, afirmó Prida.

Prida, en plena campaña

También apunta a poner el foco en la capacitación real para el empleo rural. En este punto dijo que se buscará reemplazar los planes sociales por programas de capacitación y pasantías que incentiven a los jóvenes a permanecer y trabajar en el sector agropecuario, con foco en fomentar así una fuerza laboral productiva.

Otro aspecto es la simplificación del Estado provincial. Al respecto se plantea una reducción drástica de la burocracia, esto para eliminar trámites innecesarios para que los productores puedan enfocarse en la producción. Dijo que la meta es un Estado “al servicio del productor”.

En este marco, otra pata de la iniciativa es la mejora de la infraestructura vial y la conectividad. Esto incluye un fuerte trabajo en la reparación de rutas neurálgicas, la mejora de la señalización y la conectividad móvil en las zonas rurales. Para los caminos rurales se proponen obras hidráulicas y la posibilidad de volver a un sistema de consorcios vecinales para su mantenimiento.

Una de las propuestas es mejorar la infraestructura Santiago Filipuzzi

En cuanto a la parte crediticia, se propone facilitar el acceso a créditos “simples y baratos” que permitan a los productores financiar capital de trabajo e inversiones. Indicó que se apunta a evitar obstáculos burocráticos de las entidades bancarias.

“La provincia de Buenos Aires necesita que la ciudad y el campo trabajen juntos. En ambos lugares vive gente que trabaja, y es hora de que seamos conscientes de la sinergia que podemos crear para el progreso de todos”, expresó.