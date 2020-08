Llovió, pero todavía no alcanza para cortar la sequía

El trigo, afectado en el sur cordobés Crédito: Juan P Ioele

Fernando Bertello 26 de agosto de 2020 • 11:30

Aunque no alcanzaron a todas las regiones y en muchos lugares fueron insuficientes, luego de más de dos meses sin lluvias las precipitaciones retornaron ayer en la pampa húmeda.

Según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica del Centro Regional del Clima, en la provincia de Buenos Aires el 48,82% de la superficie no está seca. El resto está entre anormalmente seca y sequía excepcional.

En Córdoba, solo el 1,84% del territorio no está seco. En tanto, en Santa Fe la superficie que no está seca cubre el 50,83% de la provincia y el resto se encuentra entre anormalmente seca y con sequía excepcional.

Hubo precipitaciones en la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y en el sur de Córdoba, aunque dispares. En algunos lugares, además, la lluvia vino acompañada de piedra.

Las lluvias de las últimas 24 horas Crédito: SMN

"No fue una gran cobertura, hubo lluvias de buena intensidad (por encima de 20 mm) en sectores específicos del sur de Córdoba, sur de Santa Fe, nordeste de Buenos Aires y el margen este. No llega a frenar el deterioro, se humedecieron los primeros centímetros del perfil, pero en la medida que no se siga reponiendo humedad no cambia mucho el escenario, lamentablemente", dijo Esteban Copati, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"Hay alivios puntuales, pero se necesitará seguir sumando precipitaciones", agregó. Podría haber más tormentas en las próximas 48 horas.

En tanto, Cristian Russo, de la Bolsa de Comercio de Rosario, indicó: "Fue menos de lo que estábamos esperando, fue mucho más puntal. La situación sigue siendo compleja lamentablemente".

Lluvias en la region núcleo Crédito: BCR

La mayor cobertura, y también, registros, se dieron en Buenos Aires. Un informe de Zeni relevó 30 mm en Rojas, 50 mm en Salto, 25 mm en Chacabuco, 40 mm en Lobos, 31 mm en Bragado, 40 mm en Chascomús. Más al sur fueron menores: 10 mm en Tandil, 10 mm en Tres Arroyos y 10 mm en Mar del Plata.

En Santa Fe, se registraron 40 mm en Ferré, 18 mm en Murphy, 25 mm en Elortondo, y 30 mm en Hughes, entre otras localidades.

En La Pampa las precipitaciones fueron de 5 a 12 mm. Por otra parte, en Córdoba las lluvias se concentraron sobre el sur provincial y apenas mojaron el suelo. Llovió 7 mm en Arias, 10 mm en La Carlota, 25 mm en Guatimozín, 9 mm en Monte Maíz y 34 mm en Pueblo Italiano.

"En muy pocos lugares llovió y donde hubo fue con algo de piedra", dijo Juan Pablo Ioele, técnico del INTA en el sudeste cordobés. En la zona de Marcos Juárez, muy complicada por la falta de humedad para los trigos, no hubo precipitaciones.

Algunos registros de las últimas 24 horas

"Nada, terrible seca", dijeron en tanto desde la Sociedad Rural de Bell Ville, donde tampoco hubo precipitaciones.

En su último informe, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) del Ministerio de Agricultura de la Nación dijo que en materia de reservas de agua para el trigo "en Santa Fe siguen cayendo los niveles de almacenaje, predominando ampliamente las reservas escasas. Aparecen esta semana sectores clasificados en sequía".

"En Córdoba se ve levemente aumentada el área afectada por sequía, que ya domina ampliamente la provincia", agregó.

La situación hídrica en Córdoba

La situación hídrica en Santa Fe

La situación hídrica en Buenos Aires