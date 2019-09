Los desafíos del vino argentino para meterse en el millonario mercado chino

El mercado oriental comienza a ser visto con mayor atención por la Argentina ante los vaivenes económicos y los cambios en el comportamiento del consumo mundial

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de septiembre de 2019 • 02:05

MENDOZA.- El vino argentino busca potenciarse en el mundo en medio de escenarios de alta complejidad y dispersión en el consumo. Por eso, la pregunta que se hacen en la industria por estas horas es: "¿Hacia dónde vamos?" La respuesta empieza a mostrar que el camino está en el mercado asiático, especialmente en la República Popular China , según el último informe del Observatorio Vitivinícola Argentino.

Sin embargo, hay desafíos y obstáculos que sortear para lograr el objetivo en medio de la crisis económica nacional y los vaivenes del dólar: bajar los precios para hacer el negocio más competitivo y lograr un descenso de los aranceles de importación para crecer en el país oriental.

China es el cuarto consumidor, pero el de mayor dinamismo

"El consumo de vinos cambió por diversidad, globalización y patrones de consumo. No podemos ignorar esta realidad. A nivel global ya no se manejan los mismos volúmenes que hace un par de décadas, ya no son los mismos patrones. En este sentido, hay cada vez más países consumidores e importadores, pero también productores y exportadores", expresó Daniel Rada, director del Observatorio, quien ratificó que los niveles de consumo de bebidas alcohólicas son cada vez más similares entre las naciones, con una tendencia descendente desde comienzos de la década del 90. Así, caen las ventas de los países exportadores pero, al mismo tiempo, se incrementa el consumo en las naciones importadoras.

Los principales países consumidores de vino en todo el mundo

Aquí juego un rol fundamental lo que pasa en el país asiático, ya que junto a Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Rusia son los principales consumidores de vino del planeta. En el estudio se expresa que China es "por lejos el mercado más dinámico" entre las principales industrias de importación.

A partir de un análisis de demanda por importaciones del mercado chino, que se realizó mediante un modelo econométrico desarrollado en el Observatorio Vitivinícola Argentino, se encontraron como variables críticas el precio de importación y la tasa de crecimiento de la economía china. También vale la pena destacar que a diferencia de otras naciones, la Argentina debe pagar un arancel del 14% para ingresar el vino a la nación oriental.

El informe da cuenta de que la dinámica y el crecimiento de la actividad económica han sido unas de las razones por las cuales ha crecido la demanda de vinos en China. Así, por cada 1% de crecimiento de la economía china se ha incrementado un 1,8% la cantidad demanda de vino. En tanto que la reacción al precio es también determinante, siendo que por cada 1% de reducción de los precios promedio de importación, la demanda se ha incrementado en 2,3%.

"Cuando observamos el comportamiento de los principales exportadores al mercado chino, advertimos que los países que han logrado incrementar su participación de manera más consistente han sido aquellos que pudieron mantener una estrategia de precios inferior a la de los competidores, en particular Chile (29% inferior al promedio) y España (51% inferior al promedio)", indica el documento, y agrega: "En particular, las exportaciones argentinas al mercado chino se han visto sumamente afectadas por las variables macroeconómicas de nuestro país (deterioro del tipo de cambio real), induciendo a precios de exportación del vino argentino en el orden del promedio del mercado chino. Esta circunstancia ha limitado la expansión de nuestro vino en China".

Vino vs. cerveza

Por otro lado, en cuanto al mercado interno, el informe del Observatorio dejó en claro también lo que ocurre con los consumidores argentinos ante el movimiento de precios de las bebidas. Así, más allá de la lógica de que ante la suba del valor del vino cae el consumo, se observó que un incremento en el precio de la cerveza beneficia la compra de la bebida nacional. Por cada punto porcentual que aumenta el precio de la cerveza la demanda de vino se incrementa 0,6%". A su vez, el crecimiento del nivel de ingresos de la población también incrementa en cada punto la demanda de vino, en este caso, 0,3%, indica el estudio.

Por otra parte, esta semana, el Gobierno provincial logró concretar otro paso importante en la industria, en este caso del vino a granel. Se realizó el Encuentro Internacional de Compradores de Vino a Granel, en el que participaron 28 importadores de 14 países y 94 bodegas.

Este evento mundial reunió a destacados compradores de Alemania, Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suecia. El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo destacó "la importancia de traer a la provincia a los principales importadores de vino a granel y reunirlos con bodegas locales procurando que salgan nuestros vinos, que se vendan en el mundo".

El gobernador Alfredo Cornejo durante un encuentro mundial de compradores de vino a granel que se realizó en Mendoza

En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, José Bartolucci, destacó la importancia de impulsar el sector. "El vino a granel es complemento del vino embotellado, tenemos grandes calidades en ambos casos, queremos que crezca la participación del vino a nivel mundial, por eso trabajamos para posicionar a la Argentina al mismo nivel de los grandes productores de vino a granel que hoy tienen la mayor participación de las ventas mundiales como España, Italia y Francia", indicó Bartolucci.