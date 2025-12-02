Antonio Banderas tomó un vino de 1728 y reveló qué sintió: “Saboreo parte de la historia de Andalucía”

Antonio Banderas aprovechó su visita a Jerez de la Frontera, en el sur de España, para sumergirse en una experiencia sin igual y así lo mostró en sus redes sociales. Durante su paso por la localidad, el actor recorrió las Bodegas Tío Pepe, donde probó un vino añejo de 1728 y se rindió ante su sabor. “Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España”, opinó el artista en el video, que se volvió viral rápidamente.

El intérprete compartió con sus millones de seguidores algunos momentos de su recorrido por uno de los espacios más representativos del vino jerezano, un clásico del país mediterráneo. Banderas, considerado uno de los mejores actores españoles de la historia, tuvo la oportunidad de probar un vino con casi trescientos años, un privilegio resguardado para unos pocos.

“¡Acabo de beber un vino de 1728!”, exclamó el artista, quien es recordado por películas como La máscara del zorro o La piel que habito. En el video que compartió se ve como tomó la copa por el tallo y saboreó el elixir rodeado de las barricas de la compañía. Una escena única, donde el actor mostró toda su intimidad.

El artista contó su experiencia en las redes sociales

“Una experiencia única vivida aquí en Jerez, en las Bodegas Tío Pepe. Siento que saboreo parte de la historia de Andalucía, de la historia de España. Qué importante es el valor de las cosas bien hechas, de la paciencia, de la sabiduría, de la elegancia, del orgullo de una tierra que sabe leer la vida y los placeres de vivirla de verdad. Gracias amigos por el trato que nos habéis dispensado”, escribió en su cuenta de X.

De esta manera, el malagueño destacó la conexión especial que experimentó con el legado vitivinícola de Andalucía, una de las zonas más representativas de la hispanidad. El actor no se quedó solo en la degustación de un vino de semejante antigüedad, sino que dejó su firma en uno de los barriles para inmortalizar su paso por esa reconocida bodega.

El mensaje que dejó Banderas para la bodega (Foto: @antoniobanderas)

“Quizás la Andalucía soñada se esconde en la flor de una bota de Tío Pepe. Antonio Banderas. 1-12-25”, firmó el artista de 65 años y se sacó una foto junto a su pareja, Nicole Kimpel. “Desde Jerez, con amor”, puso en el posteo con el que compartió la imagen en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de cuatro millones de seguidores.

En el video que difundió se pudo ver el barril del vino que probó, perteneciente a Tío Pancho Romano, considerado el más antiguo registrado en González Byass, una firma histórica del sector.

La compañía Bodegas Tío Pepe fue fundada en 1835 en Jerez y se dedica a la producción de vinos y destilados. Según los expertos, es destacada en el mundo vinícola por sus etiquetas emblemáticas como Fino Tío Pepe, además de tesoros enológicos como Noé o Apóstoles, así como de marcas míticas como el Brandy Solera Gran Reserva Lepanto. Su labor en la preservación del legado vinícola la sitúa como un referente indiscutible dentro de la industria de España, por lo que no es de extrañar que Antonio Banderas se haya rendido ante su historia y sus productos.