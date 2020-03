Los exportadores de granos estiman ya una pérdida de US$180 millones

Los dirigentes de la Mesa de Enlace volverán a ver a Basterra; rechazarán la suba de las retenciones a la soja Crédito: Rodrigo Néspolo

Luego de que anteayer, en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández confirmara que la intención del Gobierno es subir los derechos de exportación a la soja, que pasarían del 30 al 33%, la Mesa de Enlace se verá hoy, a las 10, con el ministro de Agricultura Luis Basterra. El jueves pasado, la agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina ( SRA), Coninagro, Federación Agraria ( FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas ( CRA) se reunió con el ministro y le transmitió el rechazo a cualquier suba y un pedido por una reducción de los derechos. Mientras la atención está centrada en el encuentro, los exportadores alertan por la pérdida de negocios por US$180 millones si esta semana no se abre el registro para exportar soja y otros productos clave del agro.

El registro para exportar se reabrió parcialmente el viernes pasado, pero todavía siguen suspendidas las ventas al exterior del 95% de los granos. Esto es así porque continúa el cepo sobre soja, maíz, trigo, girasol y arroz. Según fuentes del sector, solo esta semana, de continuar cerrado el registro, se perderán ventas por unos US$180 millones.

"Se están generando perjuicios económicos a exportadores sin justificación técnica alguna. Hay previstos más de 10 barcos para cargar maíz, harina de soja y aceite de soja sin autorizaciones de exportación por un valor cercano a los 180 millones de dólares. Si no salen, la Argentina entrará en la lista negra de países defaulteadores de contratos internacionales", dijeron en el sector de la exportación.

"En la práctica estamos hablando de una prohibición de exportaciones tal como lo establece la OMC, y eso es cuestionable en Ginebra contra la Argentina", agregó una fuente consultada.

Para los ruralistas de la Mesa de Enlace, el mensaje de anteayer de Fernández sonó como a algo ya definido sobre las retenciones, más allá de la frase donde dijo que hizo al sector una "propuesta generosa" donde "solo se incrementa uno de un total de veinticinco cultivos". Ayer, en las entidades seguía el malestar que los dirigentes expresaron luego del discurso de Fernández. No estuvo en análisis la posibilidad de desistir de ir al encuentro con Basterra, pero los dirigentes acordaron concurrir con un mensaje de volver a dejar en claro la postura del sector. Según el resultado de la reunión, luego la agrupación evaluará los pasos a seguir.

Vale recordar que hace dos semanas la Mesa de Enlace desistió de un cese de comercialización a la espera de la reunión de la semana pasada con el ministro.

Es fuerte la presión de las bases y no se descarta que, si la reunión termina sin acuerdos y la Mesa de Enlace no acuerda un paro, algunas de las entidades en particular vayan al cese de comercialización. Donde más fuerte es la presión por un cese de comercialización es en CRA.

Si bien la Mesa de Enlace tiene el foco sobre la reunión con Basterra, ya está pensando en varios escenarios incluso más allá de una medida de fuerza. En esta línea, intentará buscar el apoyo de los gobernadores si el Gobierno sube las retenciones a la soja, del 30 al 33%.

La semana pasada, el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, visitó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. El encuentro surgió luego de que Pelegrina se viera con Perotti por el día de Kuwait en la embajada de ese país.

"Con Perotti se habló del tema retenciones", indicó una fuente de la entidad, que agregó que el encuentro con el gobernador de Santa Fe fue "el primer paso en una estrategia de acercamiento a los gobernadores, ya que van a ser los más afectados si suben las retenciones y cae la recaudación".

Luego de la reunión con Perotti, "la idea es visitar a los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, provincias agropecuarias", agregó la fuente de la Mesa de Enlace. Se trata de provincias donde hoy también gobierna el peronismo.

Según trascendió, Perotti dijo que cumplido el objetivo de la negociación con el FMI que lleva adelante el gobierno nacional luego se podría pensar en otro esquema para las retenciones, que este año dejarían unos US$7200 millones entre todos los productos.

En la Mesa de Enlace señalan que las retenciones no son coparticipables y que las provincias de la zona núcleo van a ser afectadas por la eventual suba del tributo. En esta línea se inscribe la idea de ver a los gobernadores de las provincias productoras.