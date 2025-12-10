El análisis de Martín Redrado sobre la baja de retenciones: “Medio improvisado, pero es un gesto”

El martes pasado el Gobierno anunció una nueva reducción de las retenciones al sector agropecuario y la medida abrió un nuevo horizonte sobre el impacto fiscal que tendrá la misma. El economista Martín Redrado visitó los estudios de LN+ y sostuvo que la reducción de impuestos al campo “es medio improvisado, pero es un gesto”.

Martin Redrado en LN+

“Lo importante en el agro es darle un cronograma a largo plazo: sería importante para que aumente la producción”, subrayó Redrado. “Si bien no es una medida que le cambie mucho la ecuación al productor, vamos a tener más liquidación a corto plazo”, agregó.

Redrado señaló que la baja de impuestos “es una buena señal: la señal que Argentina debe dar para que todos los sectores productivos sean competitivos”.

En palabras del expresidente del Banco Central, “estimamos US$700 millones más que el año pasado. El trigo en enero, febrero y marzo va a aliviar la presión cambiaria de la gente que compra dólares para viajar en vacaciones”.

Argentina y el factor dólar

En la visita de Redrado a los estudios de LN+, no quedó exento el análisis del comportamiento de las divisas. Desde el prisma del economista, “hay un mercado cautivo de los dólares que los argentinos depositaron en los bancos en los últimos meses“. Luego, justificó: ”Sobre todo en el período electoral hubo una gran dolarización: los depósitos en esa moneda subieron de US$30 mil millones a US$35.500 mil millones.

Pese al notorio incremento, Redrado aclaró: “Esto no es una salida al mercado internacional de capitales. Esto va a captar dólares para que el Gobierno se pueda refinanciar, renovar deuda en enero por US$3.700 millones. Por lo tanto, hoy yo creo que va a ser muy exitoso. Que va a haber una sobresuscripción, porque el equipo económico salió a pedir poco y eso siempre es bueno para que después la gente se sorprenda“.

Entran y salen

Consultado sobre el reencuadre del esquema financiero, el extitular del Banco Central indicó: "La Argentina está dependiendo de dólares financieros. Hay una salida importante por servicios y turismo".

Luego, trazó un paralelismo: “Hay gente que considera que es más barato vacacionar afuera que en Argentina, generando presión cambiaria, por lo tanto, más oferta de divisas. La clave es tener más oferta de divisas de producción y no tanta financiera, porque la financiera entra y sale, generando incertidumbre hacia adelante”.

Por último, el economista puso la mira en lo que viene. “El gran desafío para 2026 es generar empleo y bajar la tasa de interés: consolidar las bases para el crecimiento y el desarrollo”, concluyó Redrado.