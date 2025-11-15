Martín Fierro: real de cantores

Ante la desmesura de la obra hernandiana, aquel que, como es este el caso, se arrima por decir algo, tiene que delimitar si la referencia será general o sobre alguna cuestión en particular. Como de esto último se trata, diré lo específico: encararé el Martín Fierro como un sitio donde confluyen cantores. De allí el título: un Real. O, si se prefiere ya que en gauchescas andamos, un Rial. Es decir, un lugar, un acampe, un refugio, con las condiciones mínimas para pasarla en él según el objeto. Real de Cantores diré yo para este trabajo, porque el Martín Fierro es buena rueda para que en él se expresen las voces que dirán lo suyo en la obra.

Comenzaré señalando que pareciera que no se termina de fijar el carácter fundamental -a más de ser gaucho- con que Hernández nos ofrece su personaje. Quiero decir, redondamente, que estamos en presencia de Un Cantor. Oficio que, en la campaña de aquel tiempo, no era menor, antes bien uno de los más distinguidos, sino “el” oficio. Además, Fierro no es un mero rapsoda que repite canciones escuchadas, sino un creador, un aedo: cantor repentista, improvisador. Es decir, Martín Fierro es un payador. Y va a payar en los dos modos con que en el Río de la Plata tal arte se manifestaba: a solas, a lo largo de todo el libro, y de contrapunto con el moreno, casi al final de las historias.

Traeremos las voces conforme van saliendo y los participantes por orden de aparición, sin juicio de valor sobre importancia y jerarquía de cada uno, tampoco de las veces que se expresan. Comencemos con la primera parte de la obra, que, como es sabido, tiene dos, publicadas con diferencia cronológica. Vayamos, pues, a El Gaucho Martín Fierro y sus partes, que saldrán en número romano y de manera sucinta.

● I.- Martín Fierro, primer cantor, con su Aquí me pongo… El espacio tiene, de 19 sextinas, 14 que hablan en forma expresa del canto. Ahí va su invocación a los santos, su perfil de cantor, el cómo le brotan coplas, su intención de morir cantando. Hasta nuevo aviso, se sigue con Fierro.

● II.- Al evocar en esta parte el buen tiempo añorado, tras las descripciones del caso, en la última sextina, propone: Si gustan… en otros cantos/ les diré lo que he sufrido…

● III.- Momento de la leva y la partida a la frontera, descripción de esta. A nuestro personaje lo sorprenden guitarra en mano: Cantando estaba una vez/en una gran diversión… Antes, en la sextina previa, dirá que cantar era su gala en las pulperías, ratificando su índole repentista: me salen coplas de adentro/ como agua de vertiente…

● IV.- Comienza con: Seguiré esta relación/ aunque pa chorizo es largo… Es decir, nos dice que seguirá cantando, que es lo que viene haciendo.

● V.- Continuación de la anterior. No hay mención al canto, aunque se lo supone.

● VI.- En la primera estrofa, tras advertir que se inicia la parte más sentida, confiesa: a cada alma dolorida/le gusta cantar sus penas… Con lo cual, confirma que viene y continuará cantando.

● VII.- Episodio del moreno. No hay mención al canto, salvo su tarareo de la coplita fregona sobre blancos, mulatos y negros, sin duda tomada del cancionero anónimo.

● VIII.- Episodio del terne en el boliche, sin mención alguna al canto.

● IX.- Episodio de la partida y aparición de Cruz, retirada a un rancho. Sin mención expresa al canto. Estas tres últimas partes -VII, VIII y IX- entiendo que se incluyen en el aviso previo de la parte más sentida y el gusto de cantar sus penas.

● X.- Cruz, segundo cantor. Tras informar de su vida al flamante amigo, su condición canora surge en el espacio siguiente.

● XI.- Repentista como Fierro (de la boca se me salen/como ovejas del corral) en las cuatro primeras sextinas habla expresamente del canto. En esta parte aparece, fugazmente y termina de cuerdas rotas, el guitarrero Gaucho duro de boca, tercer cantor. Los versos que canta son del acervo anónimo, con métrica de seguidilla, muy usadas, sobre todo, en gatos y triunfos.

● XII.- Continúa Cruz su relato de vida, sin mención al canto.

● XIII.- Alto momento de la temática. Fierro rompe el instrumento antes de partir al desierto: Ruempo -dijo- la guitarra/pa no volverme a tentar… Aquí, sin perjuicio de que, veladamente, venía desde un principio por ser el autor, con ese dijo precitado, aparece José Hernández, cuarto cantor. Tras describir la partida al desierto de Fierro y Cruz y dando razón de que Fierro es Hernández y Hernández Fierro, don José toma para sí lo cantado por su gaucho y culmina la primera parte del libro: Que he relatado a mi modo/MALES QUE CONOCEN TODOS/PERO QUE NAIDES CONTÓ.

La vuelta de Martín Fierro

● I.- Fierro, de 27 sextinas, del espacio, se refiere en 26 al canto, tras volver como dormido del desierto. Al igual que en el primer espacio de la primera parte, son todas consideraciones al respecto. Si alguna vacilación queda sobre su condición de cantor, las sopla en la sextina en la que, pese a todo lo sufrido, agradece a Dios: no perdí mi amor al canto/ni mi voz como cantor…

● II.- Tras comenzar con: triste sueña mi guitarra/y el asunto lo requiere… Fierro relata sus peripecias con Cruz al llegar a las tolderías.

● III a X.- Fierro, en continuidad de canto, enumera sus vivencias: la vida entre los indios, la epidemia que mata a Cruz, el trance épico de la cautiva, la huida hasta pisar la tierra en donde crece el ombú. Que ha venido cantando lo dijo antes y lo verbaliza al terminar: concluyo esta relación/ya no puedo continuar… Y pide un trago pa refrescar el garguero, mientras otros se preparan para cantar.

● XI.- Este espacio tiene una curiosidad no-cantada: Fierro cuenta, de palabra nomás, las circunstancias de su regreso y cómo se impone de noticias, mientras tiempla el muchacho… Se avecina el armado de la rueda, la ronda de cantores.

● XII.- Toma el instrumento el Hijo Mayor, quinto cantor. Que ha templao y está dispuesto…, dice Fierro en la parte que precede. Todo el espacio es la singular experiencia de la prisión.

● XIII a XIX.- Toca el turno al Hijo Segundo, sexto cantor. Relata lo concerniente al Viejo Vizcacha, a una viuda que lo traía mal, a un adivino al que fue a pedir consejo. Su condición expresa de cantor se plasma en la parte XVI, cuando es interrumpido por un buey corneta que le corrige términos. Es allí que aclara Hernández, por dos veces: Al verse así interrumpido/al punto dijo el cantor… y No es bueno, dijo el cantor/muchas manos en un plato…

● XX.- Aparición del hijo de Cruz, Picardía, séptimo cantor: y ansí cantó Picardía/en cuanto templó las cuerdas.

● XXI a XXVIII.- Historias de Picardía, cantando, como se señaló. Narra sobre las tías rezadoras, sobre su afición al juego, sus problemáticas con un Oficial de Partida, octavo cantor: sentao en el mostrador/lo hallé una noche cantando… Sigue con otra leva parecida a la que le tocó a Fierro y también va a la frontera.

● XXIX.- Termina Picardía y aparece El Moreno, noveno cantor: echó mano al instrumento/y allí le pegó un rajido…

● XXX.- Payada con El Moreno.

● XXXI.- Hernández describe el apartamiento de Fierro, con sus hijos y Picardía y anuncia las palabras del gaucho.

● XXXII.- Consejos de Martín Fierro, sin guitarra ni canto.

● XXXIII.- Retirada a los cuatro vientos, con cambio de nombre. Y vuelve a cantar Hernández al final: Y si canto de este modo/por encontrarlo oportuno/NO ES PARA MAL DE NINGUNO/SINO PARA BIEN DE TODOS…

Allí están, pues, con distinta importancia, con distinta intervención, con distinta cantidad de apariciones, el novenario en que fundamento mi trabajo:

1.- Martín Fierro, primer cantor

2.- Cruz, segundo cantor

3.- Gaucho duro de boca, tercer cantor

4.- Hernández, cuarto cantor

5.- Hijo Mayor, quinto cantor

6.- Hijo Segundo, sexto cantor

7.- Picardía, séptimo cantor

8.- Oficial de Partida, octavo cantor

9.- El Moreno, noveno cantor

El Martín Fierro, un Real de Cantores…

El autor es miembro titular de la Academia Nacional del Folklore