Más de 60 cámaras le pidieron a Fernández levantar el cepo a la carne

En medio de la continuidad del cepo a la exportación de carne vacuna, que el Gobierno prorrogó hasta el 31 de octubre próximo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) le envió una carta al presidente Alberto Fernández expresando su disconformidad con la medida. Allí expresó el rechazo de la agrupación, donde confluyen 64 entidades de la agroindustria. Pidió un diálogo, pero para que haya “soluciones rápidas”.

“Ha sido nuestra vocación generar espacios de diálogo y trabajo con distintas áreas del Gobierno Nacional tratando de alcanzar acuerdos que fomenten el consumo interno sin impactar negativamente en la producción y atención del mercado externo. Estamos convencidos que es el camino para generar un crecimiento futuro del sector”, dijo el CAA en la carta.

“Lamentablemente vemos que no ha sido suficiente y se han extendido las restricciones, medida que prolonga el impacto negativo en la cadena poniendo en riesgo el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo, y la credibilidad con nuestros clientes del exterior”, agregó.

En junio pasado, representantes del CAA ya le habían expresado a Fernández su malestar por el cepo a la exportación de carne, además de reclamarle por una demorada ley de fomento a la agroindustria.

De esta manera, siguen sumándose voces en contra de la medida que hoy tiene cuotificados en un 50% los embarques. Las 64 cámaras de la agrupación se mostraron dispuestas al diálogo pero pidieron que el mismo sea para conseguir soluciones. La carta también fue enviada en copia al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

“El CAA reiteró la vocación de diálogo pero conducente a la búsqueda de soluciones rápidas que promuevan el levantamiento de las medidas restrictivas actuales, así como acuerdos en relación al abastecimiento local, principios básicos para construir en conjunto un plan de desarrollo y crecimiento de la cadena bovina en Argentina con visión de mediano y largo plazo”, dijo la agrupación.

Más reacciones

Hoy la Mesa de las Carnes también fustigó la extensión del cepo. “¿Tiene sentido seguir con una medida que afecta negativamente a trabajadores, a la inversión, a eslabones productivos, a la recaudación tributaria, a la liquidación de divisas de exportación”?, dijo la agrupación de la cadena cárnica, donde hay 34 entidades.

“Decir que la medida tuvo resultado positivo es querer sostener un error con una mentira”, agregó.

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) remarcó: “Es imposible seguir así”. Indicó que el Gobierno desoyó “todo señalamiento de la realidad, tan solo para rapiñar algunos votos con un mensaje parcial y fraudulento”.

“El Gobierno cree que cerrando exportaciones crece el empleo y la inversión, piensa que así no se rompen, ni mercados ni compromisos comerciales, que no destruye empleo en plantas frigoríficas y en la cadena cárnica, que no necesitamos dólares provenientes de exportación porque nuestra economía, desfalleciente, no los necesita”, expresó la entidad ruralista.

