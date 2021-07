Maximiliano Guerra estuvo en el acto del campo y dijo que “el Gobierno tiene una soberbia importante”

SAN NICOLÁS.- Entre las 65.000 personas que contó el acto multisectorial en esta ciudad por el 9 de julio estuvo el bailarín Maximiliano Guerra.

En una gran movilización de distintos sectores productivos del país que llegaron de más de 200 localidades de todo el país, Guerra se sumó a los manifestantes que expresaron su descontento con el Gobierno.

En diálogo con LA NACION, dijo que asistió “para defender la libertad, la República y la democracia”.

“Quería apoyar una causa muy sensible para la Argentina como es el campo, su productividad y las exportaciones. Pero acá no es solo la gente del sector agropecuario que está presente: hay gastronómicos, docentes, turismo y comerciantes que vienen por lo mismo: trabajar en libertad”, señaló.

San Nicolás ahí vamos,la Argentina está con vos .Juntos a defender la República,la Democracia y la Libertad.Feliz día de la Independencia. pic.twitter.com/bCq71huo4O — Maximiliano Guerra (@maximilianoguer) July 9, 2021

“El Gobierno tiene que aprender a escuchar. Desde que asumió nunca oyó al pueblo y creo que tiene que ver con una soberbia importante que tiene”, aseguró.

Desde hace tiempo, Guerra se muestra crítico con el Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Al referirse a la vicepresidenta, en declaraciones en la señal TN a fin de junio pasado dijo: “Como dirigente política, me parece que fue lo peor que le pasó a la Argentina”.

Al hablar del primer mandatario, el bailarín dijo: “Alberto Fernández a veces me da pena. Yo creo que en el fondo debe ser una mala persona. Quizás él intentó hacer algo que no podía y que no lo iban a dejar. Creo que está muy desviado. Está muy devaluado y muy fuera de la calle, como extraviado. Está fuera del camino”, señaló.

“Reflorecimiento del país”

En tanto, tras el acto, sociedades rurales y asociaciones de productores de San Pedro, Rojas, Salto, Pergamino, General Rodríguez, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes, Baradero y Colón expresaron en un comunicado: “Hoy iniciamos el reflorecimiento del país de las libertades, del progreso y la esperanza. En tal sentido hacemos saber a toda la dirigencia política-sectorial que, si no están dispuestos a encabezarla, los emplazamos como servicio a la patria a que se aparten de esos lugares”.

“Es necesaria una Argentina vital, vigorosa, económicamente activa y próspera para contener así, a cuantos crean que la dignidad del esfuerzo fortalece y anima más que la dádiva postrante”, agregaron. También remarcaron: “Nada prosperará en un país cerrado y sin ingresos, ante ello solo puede entenderse el cierre de las exportaciones bajo el propósito de someter a un sector por medios de extorsión económica. Hoy es la carne, mañana serán los limones, pasado la yerba y luego el vino”.