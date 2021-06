Maximiliano Guerra arremetió contra Alberto Fernández: “Me da pena, en el fondo debe ser una mala persona”

Maximiliano Guerra hizo una fuerte crítica al presidente Alberto Fernández, a quien consideró “una mala persona”. A su vez, dio su opinión respecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el expresidente Néstor Kirchner.

Sus palabras se escucharon este lunes en TN, cuando los periodistas le preguntaron al bailarín qué opinaba sobre distintos dirigentes políticos argentinos.

Al referirse a Cristina Kirchner, Guerra fue tajante: “Como dirigente política, me parece que fue lo peor que le pasó a la Argentina”. A su vez, la comparó con Néstor Kirchner. “Son casi lo mismo. Néstor fue muy hábil e inteligente en correr a Eduardo Duhalde, a quien devastó. Tomó una posición de autocracia”, consideró.

Luego, siguió: “Se adueñó de los derechos humanos. Siguieron trabajando con subsidios, que Duhalde los había puesto como emergencia, que tenía que ir terminando. Pero ellos consideraron que era algo que les servía políticamente y lo siguieron”, observó el artista.

Maximiliano Guerra dijo su opinión sobre distintas figuras políticas captura

Al momento de lanzar su análisis sobre el actual Presidente, Guerra se sinceró: “Alberto Fernández a veces me da pena. Yo creo que en el fondo debe ser una mala persona”. En relación a “la lástima” que siente por el mandatario, profundizó: “Quizás él intentó hacer algo que no podía y que no lo iban a dejar. Creo que está muy desviado”.

Finalmente, completó: “Creo que está muy devaluado y muy fuera de la calle, como extraviado. Está fuera del camino”.

LA NACION