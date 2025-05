“Me voy”: Milei confesó un deseo para 2031 y al lado de quién le gustaría vivir en el campo

El presidente Javier Milei volvió a referirse a su deseo de vivir alejado de la gran ciudad y llevar una vida tranquila en el campo una vez finalizada su carrera política. Confesó al lado de quién le gustaría vivir. En varias oportunidades, el mandatario ha declarado abiertamente lo que hará una vez que concluya su gestión, incluso, con sus “hijitos de cuatro patas”.

Esta vez lo hizo en una entrevista con el periodista Gabriel Anello para Radio Mitre, donde mencionó que, tras concluir su mandato presidencial en 2027 o, si se reelige, en 2031 planea irse “al medio de un campo”. Contó haber hablado con un deportista argentino para tener una propiedad cerca de la suya.

Mientras hablaba de los años que podría estar dentro del gobierno, Milei indicó: "Serán cuatro, o si la gente quiere, ocho, pero después me voy, porque yo entré con estas reglas de juego. Estas reglas de juego dicen esto: yo me voy. En el año ocho, supóngase si la gente quiere, en 2031, no me ven más. Me voy".

El presidente Javier Milei junto a sus perros Gentileza Editorial Perfil

Detalló qué hará una vez que deje el sillón de Rivadavia: “Me meto en el medio de un campo. De hecho, hablé con Adolfo Cambiaso para tener una casa cerca del campo de él, como él tiene los veterinarios, así me puedo ir con los chicos al medio del campo. Hay mucha gente muy preparada para esto— y nosotros, de hecho, estamos trabajando activamente desde la Fundación Faro para generar toda la sucesión".

Fanatismo por Cambiaso

Meses atrás, en una entrevista con el periodista Esteban Trebucq, en el ida y vuelta de revelaciones, Milei declaró su fanatismo por Cambiaso, el líder de La Dolfina y, para muchos, el mejor polista de la historia. Un auténtico embajador deportivo por el mundo, multicampeón, ganador en 18 oportunidades del Campeonato Argentino Abierto, que es el torneo más importante del planeta en este deporte.

“Me encanta el polo, soy fanático de Cambiaso, enfermo. Fijate esto: el mejor caballo de todos los tiempos es la Cuartetera. En ese contexto, Cambiaso tenía un montón de caballos. ¿Pero ahora con quién juega? Juega siempre con la Cuartetera, porque tiene el clon 1, clon 2, el clon no sé cuánto”, dijo Milei en aquella nota, mostrando su conocimiento sobre la carrera de Adolfito y, sobre todo, de su apuesta por la clonación de caballos, en la que fue un adelantado.

Cambiaso sigue siendo hipercompetitivo y de hecho, en el Abierto de Palermo que se desarrolló el año pasado consiguió un récord absoluto: su participación N° 32, desde aquel debut a los 17 años, en 1992, con el equipo de Ellerstina.

En reiteradas oportunidades, Milei ha manifestado su deseo de vivir en el campo junto a Murray, Milton, Robert y Lucas. Tiempo atrás aclaró que “volvería al llano”. En una entrevista que brindó en El Observador respondió que “no seguiría en la política” tras el término de su mandato, no obstante, hizo una salvedad. “Yo conté básicamente cuál es mi intención: mi intención es irme a vivir en el medio del campo, donde no me vea nadie”, contó.

Milei Sobre El Campo

El año pasado, consultado por Alejandro Fantino, conductor de Neura, respondió lo que hará con su vida cuando no sea más el presidente del país. “Si fuera por mí me iría a vivir en el medio de un campo, con mis hijitos de cuatro patas, con mi pareja, si estoy en pareja, y a dedicarme a leer, a escribir y dar conferencias”, sostuvo.