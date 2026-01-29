Medida: el Gobierno repartió la codiciada cuota de carne a Estados Unidos mientras sigue sin firmarse el acuerdo para exportar más

A la espera de la firma del acuerdo con Estados Unidos que permitirá exportar una mayor cuota de carne a ese país, el Gobierno oficializó la distribución de unas 20.000 toneladas de cortes vacunos frescos, refrigerados y congelados destinados a ese mercado para el ciclo comercial 2026. Este cupo, nacido de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT, permite el ingreso de carne argentina con beneficios arancelarios en un mercado estratégico para el sector agrobioindustrial. De acuerdo con el consorcio ABC, el año pasado la Argentina exportó 44.300 toneladas, entre cuota y fuera de ella, que representaron US$341,5 millones.

Del total distribuido, 19.000 toneladas fueron asignadas a la categoría Industria (frigoríficos), mientras que las 1000 toneladas restantes se repartieron entre los denominados Proyectos Conjuntos (asociaciones de productores y exportadores), según destaca la normativa firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. En el Consorcio también aclararon que parte de los envíos se hicieron con el extra del 10% de arancel de importación y que las divisas ingresadas fueron “récord”. Con la cuota se paga un arancel reducido de 44 dólares por tonelada y fuera de ella 26,4%.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución 8/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, es la autorización excepcional concedida al Frigorífico Gorina S.A.I.C. La empresa, una de las mayores exportadoras del país, podrá operar bajo la figura de “matarife abastecedor” en plantas de terceros para cumplir con su cuota. Esta medida responde directamente al siniestro que afectó su planta de elaboración y empaque el año pasado, permitiéndole mantener su flujo de exportación a pesar de la parálisis en su estructura propia.

La Secretaría de Agricultura desestimó, por reglamento, a varios postulantes por supuestos incumplimientos sanitarios o comerciales. Entre ellos está el Grupo Tresnal SRL, que quedó fuera por no contar con las habilitaciones sanitarias de Senasa para el destino EE.UU. En tanto que el Frigorífico Villa Olga S.A., fue desestimado por no acreditar antecedentes de exportación en el año previo, requisito esencial para la categoría Industria.

Mientras tanto, Agropecuaria Santa María SRL y San Pedro Agropecuaria S.A.S., ambas firmas fueron inhabilitadas por dos años. La sanción se debe a que en 2025 renunciaron al 100% de su cuota asignada y no utilizaron el fondo de libre disponibilidad, una falta grave según el régimen sancionatorio de la Secretaría.

Además, cinco firmas de la categoría Proyectos Conjuntos (ULSA, Argengoods, Argenwagyu, Don Leandro y Malefu) sufrieron descuentos en sus asignaciones de este año por no haber exportado el total de lo comprometido al 31 de diciembre de 2025.

La resolución también formalizó el tratamiento como “Grupo Económico” para cuatro firmas de peso: Black Bamboo Enterprises SA, Frigorífico Alberdi SA., Mattievich SA y SA Carnes Pampeanas. Esta unión les permitirá ejecutar sus toneladas de forma indistinta en cualquiera de los establecimientos del grupo, controlado por la familia Lequio, optimizando su logística y capacidad de faena bajo un tope máximo unificado.

Según los anexos técnicos, el podio de las empresas con mayor volumen asignado para 2026 en la categoría Industria lo lideran Swift Argentina SA con 1836,831 toneladas, Arre Beef SA con 1617,717 toneladas, Frigorífico Gorina SAIC con 1488,675 toneladas y Friar SA con 1401,929 toneladas.

En la categoría Proyectos Conjuntos, se destacan asignaciones para firmas como Malefu Agropecuaria (85,9 toneladas) y Abuelo Julio SA (77,6 toneladas), mientras que el Fondo de Libre Disponibilidad para esta categoría se fijó inicialmente en 43,655 toneladas, volumen que podrá ser solicitado por otros exportadores a lo largo del año.

Vale recordar que, en noviembre pasado, la Argentina y Estados Unidos anunciaron un preacuerdo vinculado, entre otros puntos, al acceso de carne vacuna al mercado norteamericano, que contempla un cupo total de 80.000 toneladas. Sin embargo, a la fecha ese entendimiento aún no fue formalizado ni instrumentado.

En ese contexto y de acuerdo con fuentes del mercado, recuerdan que del 9 al 11 de marzo se realizará la Argentine Week en Nueva York, un evento de promoción comercial en el que podría avanzar la firma del acuerdo, ya que participará el presidente Javier Milei. Hay expectativas de que en esa visita se pueda concretar.

Más allá de esta instancia del reparto de hoy, desde el sector aclararon que, en términos generales, existe consenso respecto de los criterios de distribución que realiza todos los años la Secretaría de Agricultura, aunque recordaron que por ahora tampoco tienen definiciones concretas sobre el anuncio esperado de las 80.000 toneladas.