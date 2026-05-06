Nueva caída para la soja en la Bolsa de Chicago, que perdió más de US$10 desde el lunes

La soja empezó la semana tocando su valor más alto en siete semanas, pero el impulso duró poco y la tendencia cambió. Desde ese máximo del lunes, la posición julio en Chicago acumuló una caída de US$10,28 y cerró hoy en US$439, con una baja de US$6,15 solo en la jornada de hoy. Según los especialistas, en el movimiento pesaron la caída del petróleo —que golpeó al aceite desde valores elevados—, el buen avance de la siembra en Estados Unidos, ventas de fondos especulativos y un escenario todavía incierto en el vínculo comercial entre Estados Unidos y China.

“El derrumbe de las commodities energéticas ejerció un efecto dominó en los aceites vegetales y, por ende, en los valores de la soja”, explicó Eugenio Irazuegui, de Zeni, al describir el principal factor detrás de la baja. Según detalló, las versiones sobre un posible entendimiento entre Estados Unidos e Irán —con la suspensión de operaciones militares y garantías para el tránsito de buques— redujeron la prima de riesgo que venía sosteniendo los precios. En ese contexto, los fondos aceleraron la liquidación de posiciones compradas, lo que se reflejó en caídas de hasta 44 dólares por tonelada en el aceite de soja.

La presión bajista no quedó limitada al complejo sojero. Irazuegui indicó que la “ola vendedora” también alcanzó al maíz, con retrocesos de hasta cinco dólares por tonelada, en una jornada en la que el petróleo llegó a caer cerca de 7%. A la par, sumó que el avance de la siembra en Estados Unidos y algunos datos del frente internacional —como mejoras en exportaciones y ritmo de implantación en Ucrania— reforzaron la expectativa de oferta.

En la misma línea, Paulina Lescano, analista, explicó que “la baja del petróleo hizo que también baje fuerte el aceite de soja, que está en niveles récord altos que no se habían visto desde 2022”. En ese marco, agregó: “Los fondos especulativos en aceite de soja tienen una posición comprada récord histórica que nunca antes habían tenido”, lo que deja al mercado más expuesto si esas posiciones empiezan a achicarse.

La soja tuvo una importante merma Amarita

En la misma línea, Germán Iturriza atribuyó el movimiento a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en torno a una pausa en el operativo que escolta buques. “Se filtró que Estados Unidos e Irán están negociando una pausa”, señaló. En ese contexto, el petróleo llegó a caer hasta 12%, aunque después recortó parte de la baja.

Dentro del escenario internacional, el vínculo entre Estados Unidos y China continúa generando incertidumbre, en un contexto en el que se espera una reunión entre Donald Trump y su par chino, Xi Jinping. Lescano señaló que “algunos ven que puede haber una posibilidad de que haya nuevos negocios”, en referencia a ese encuentro, pero aclaró: “Lo que se comprometió China hasta ahora no genera expectativas alcistas; en realidad sería comprar menos inclusive de lo que ha comprado en otros años”.

En el mercado local, las bajas fueron más moderadas por la activa demanda de mercadería y las demoras que podrían generar las lluvias sobre la cosecha y la logística

En el mercado local, en tanto, las bajas fueron más acotadas. Lescano señaló que los compradores “siguen activos tratando de cumplir con los barcos que tienen por cargar, principalmente en el complejo soja y maíz”, y que las lluvias previstas, que pueden demorar la cosecha y los envíos, también aportan sostén. Iturriza coincidió: “En la plaza argentina están bajando cerca del 1%, como a veces también no se copian tanto el alza ni la baja”.