Melconian sobre la inflación: “Con un 50%, es una buena socia”

“El instinto de supervivencia del Gobierno para estos dos años, es decir 720 días, es tener inflación alta y estable. Con un 50%, es una buena socia”.

En esos términos analizó la realidad argentina el economista Carlos Melconian, durante la jornada “Protagonistas de una nueva Argentina”, organizada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), realizada en el restaurante Central en el predio de Palermo, en el marco de la reunión anual de delegados de la entidad. Indicó que “el país necesita de la inflación” para luego “encontrar una estabilidad macroeconómica”.

“En un modelo como este, la inflación es socia porque no está la determinación política de tener un programa que conduzca a la estabilidad. Es convivir con ella para no explotar, es algo te tiene que ayudar a licuar: no te deja bajar de peso pero te mantiene en un peso inadecuado. La idea es cómo tener la habilidad para mantener una inflación alta pero estable”, sostuvo.

En un balance poseleccionario, señaló que hay una transición nula de un “gobierno que no tiene diagnóstico”.

“Duerme enroscado en un árbol. Pero hay una muy buena noticia: la gente no tiene idea del valor de lo que votó, dijo no queremos ser Venezuela ni Nicaragua. Tenemos dos años para trabajar, es tiempo para aprovechar y sobre todo para que la oposición se ponga las pilas”, aseguró.

En este contexto, indicó que el campo es lo más productivo de la economía argentina. “Ha multiplicado su producción. Pero no me siento capacitado, tranqueras adentro, para decirles lo que tienen que hacer, porque ellos saben hacer bien las cosas. Al campo hay que dejarlo trabajar, tiene grandes niveles de competitividad, reinvierte y compra tecnología”, señaló. Pero remarcó que su espíritu crítico estaría en la falta de infraestructura y logística que tiene el sector agropecuario en la actualidad.

Según el economista, este Gobierno se puso de punta contra el campo. “Les digo vayan y peleen para los que tienen que gobernar no los entorpezca con su trabajo, porque son los que le ponen el lomo al país y que hace entrar divisas”, dijo.

Para ejemplificar cómo es la relación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el economista dijo que “son el hambre y las ganas de comer”.

“Ni el Gobierno tiene ganas de firmar y el Fondo sabe que a un acuerdo tradicional con la Argentina no puede ir”, describió.

“Para la Argentina es no caer en el limbo y terminar como paria internacional y para el Fondo no es fácil tener un deudor como la Argentina que es entre el 30 y 40% de sus acreencias mundiales en default”, añadió.