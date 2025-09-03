“Mucho más trágico”: en el centro oeste bonaerense la inundación se hizo eterna y ya temen lo peor

La situación que atraviesan los productores agropecuarios en gran parte del centro oeste bonaerense es crítica. Las intensas lluvias de las últimas semanas derivaron en inundaciones que afectan a más de una decena de partidos, con miles de hectáreas bajo el agua, pérdidas de cultivos y caminos rurales intransitables. Los distritos de 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar, 25 de Mayo, Henderson, Lincoln, General Viamonte, Saladillo, General Alvear y parte de Pehuajó registran escenarios de emergencia justo en la antesala de la siembra de granos gruesos, maíz y soja. No hay un final cercano para las inundaciones y se teme por el impacto de las precipitaciones de la primavera.

“Complicado, complicado”, resumió a LA NACION, Hugo Enríquez, presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio. Según detalló, en agosto cayeron entre 200 y 250 milímetros, una cifra inédita para el histórico de la zona.

inundaciones en 9 de Julio

“Solo el fin de semana pasado llovieron entre 60 y 90 mm. Sumado a los 200 milímetros de julio, en dos meses llevamos más de 450 milímetros. En lo que va del año, desde mediados de febrero, entre 1150 y 1350 milímetros. La media histórica ronda entre 850 y 900, ya estamos muy por encima y todavía falta toda la primavera, que viene lluviosa. En promedio tenemos en esta estación del año entre 350 y 500 mm”, advirtió.

Lo más grave en 9 de Julio es que, de las 190.000 a 200.000 hectáreas, entre 70.000 y 75.000 hectáreas pertenecen a campos agrícolas. Si se descuenta esa superficie, un 35% de campos agrícolas en el distrito hoy no se pueden sembrar por el agua Gza.

El dirigente rural señaló que la situación derivó en pérdidas significativas en la última campaña: “Se perdió hasta el 10% de la soja (un 10% de las 240.000 implantadas), algo de maíz y de girasol”.

A esto se sumó la dificultad para avanzar con los cultivos de invierno y la próxima campaña. "De la fina [trigo] se pudo hacer apenas un 30 a 35% del área proyectada. En 9 de Julio se siembran entre 45.000 y 50.000 hectáreas por año. Se sembró muy poco y tampoco hay piso a 20 días de empezar con el maíz temprano, salvo algún lote muy puntual", explicó Enríquez. El panorama es desolador: "De las 430.000 hectáreas de superficie total, hoy entre 190.000 y 200.000 están inundadas, el 45%. Y aunque algunas zonas no tienen agua en superficie, están imposibles de entrar por falta de piso", dijo.

“De la fina [trigo] se pudo hacer apenas un 30 a 35% del área proyectada. En 9 de Julio se siembran entre 45.000 y 50.000 hectáreas por año. Se sembró muy poco y tampoco hay piso a 20 días de empezar con el maíz temprano, salvo algún lote muy puntual”, explicó Enríquez Gza.

La mala situación de la infraestructura agravó el cuadro acuciante para los productores. “De los 2400 kilómetros de caminos rurales, el 85% está intransitable. Aunque haya piso en los lotes, no podemos entrar con la maquinaria y los caminos, en un estado deplorable, no están dejando llegar a muchos lugares, se va a cortar la posibilidad de sembrar lotes. En septiembre ya es imposible, habría que esperar a octubre siempre y cuando no siga lloviendo, algo poco probable”, alertó.

Enríquez cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Desde abril pedimos una reunión con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Mandamos una carta el 14 de julio pasado y nunca respondió de manera formal. Hoy nos recibirá en el municipio, pero no queremos avalar una foto política, justamente cuatro días antes de la elección. La ayuda no llegó en tiempo y forma y, lamentablemente, hay muy pocas cosas que se pueden hacer ahora”.

El reclamo no es solo productivo, también humano. “Hay productores que no pueden llegar a sus campos, otros que necesitan evacuar hacienda en plena parición, y localidades con el agua en la puerta de las casas. La situación es caótica”, describió. Agregó: “El parque de maquinarias del municipio es obsoleto: cuatro retroexcavadoras para 2000 kilómetros y 11 motoniveladoras, de las cuales funcionan seis o siete. Es imposible así”.

Hugo Enríquez advirtió: “Si la primavera viene complicada, esto va a tomar un color mucho más trágico” Gza.

En este contexto, pidió que “los políticos se metan en la piel del productor y de la comunidad” y dejen de lado “mezquindades y peleas partidarias”. Y advirtió: “Si la primavera viene complicada, esto va a tomar un color mucho más trágico”.

En Carlos Casares la situación no es distinta. “De septiembre del año pasado a hoy llevamos 1500 milímetros, cuando la media anual es de 950”, dijo Mario Raymundo, presidente de la Sociedad Rural local.

El impacto económico es inevitable, además, por la falta de infraestructura. “Volvemos al tema de siempre, que son los caminos rurales; adentro del campo el productor se la rebusca, pero si no puede llegar al campo es un desastre", dijo el ruralista de Carlos Casares Gza.

Allí, la cosecha gruesa también sufrió fuertes pérdidas: “Entre un 20 y un 30% de la soja principalmente quedó en el campo sin cosechar por el agua; el maíz se la banca un poco más”, contó.

Remarcó que la siembra de fina directamente se perdió. “La fecha era junio y julio. Ya estamos en septiembre, es imposible sembrar. Y la primera fecha de maíz, que arranca el 20 de septiembre, tampoco se va a poder cumplir. Recién a fin de octubre se podrá entrar a los lotes y eso con suerte. Pero cuando se pierden días se pierde rinde, el ciclo se acorta y es menor rendimiento”, explicó Raymundo.

El impacto económico es inevitable, además, dijo por la falta de infraestructura. "Volvemos al tema de siempre, que son los caminos rurales; adentro del campo el productor se la rebusca, pero si no puede llegar al campo es un desastre. Si no se logra sembrar toda la superficie, entramos en zona crítica. Los tamberos también están muy mal: en Ordoqui cerró un tambo de 1000 vacas y los demás no pueden ingresar alimentos. Tenemos 1500 kilómetros y solo unos pocos tramos mejorados, unos 25 kilómetros que es lo que va de Cadret a Bellocq. El resto es intransitable", señaló.

En este distrito, como en otros, productores ya recurren a ventas forzosas de hacienda porque se pierde mucha superficie ganadera y se sabe que el pasto no aparece de un día para el otro. En este escenario, la comercialización de granos también se complicó. “Lo que está embolsado no puede salir porque los caminos son un desastre”, agregó.

El dirigente insistió en que los reclamos no pueden ser tomados como una maniobra política: “Los políticos se creen que todo es movida política, pero nosotros tenemos un problema enorme de inundación. ¿Qué tiene que ver eso con la política partidaria?"

Raymundo describió la impotencia de los productores: “Tuvimos una charla con la Autoridad del Agua y con Hidráulica. Nos piden que el intendente conforme el comité de cuenca para pedir ayuda provincial, pero no hay receptividad política”.