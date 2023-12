escuchar

Un productor agropecuario contó en las redes sociales que una jauría de perros salvajes atacaron un novillo. En la red social X, Francisco Madero Marenco expuso una situación sobre estos animales que terminan convirtiéndose en una amenaza para la producción, ya que de alguna manera buscan sobrevivir en los campos donde son abandonados por los turistas. El hecho pasó en un campo en el partido de General Lavalle, cerca de la costa atlántica, en la zona de Mar de Ajó.

“Novillo muerto por perros salvajes. Hasta ahora venían haciendo desastres con las ovejas. Las matan o dejan heridas entre varios perros sin siquiera comerlas. Anoche atacaron a un novillo que deben haber corrido bastante, estaba todo mordido del otro lado y a la tardecita se murió”, dijo en esa red social. Según mencionó, esta no es la primera vez que pasa por una situación semejante que con los años se ha ido profundizando, hasta el punto de no tener más ovejas.

“Los perros atacan las ovejas, pero no las comen. No es por hambre, son perros que salen, comen un poquito y después no. Se vuelven en su estado más primitivo de lobo. Van en jauría. A veces llevan cachorros, vuelven a su estado más primitivo: matan. Muerden a las ovejas y estas quedan ahí quebradas, tiradas en el piso y se mueren después por infección, porque es imposible después curarlas. Con la mordedura de perro se salvan muy pocas. Me había pasado siempre con ovejas a tal punto que ya teníamos muy poquitas, porque ya era imposible. Ahora, un novillo, un ternero grande y me lo atacaron”, explicó.

Hasta ahora venían haciendo desastres con las ovejas. Las matan o dejan heridas entre varios perros sin siquiera comerlas. Anoche atacaron a un novillo q deben haber corrido bastante, estaba todo mordido del otro lado y a la tardecita se murió pic.twitter.com/SLYcRKJ3CF — 🇦🇷Patrio (@FMaderoMarenco) December 15, 2023

A los terneros, contó, les muerden las extremidades, mientras que a los animales más pequeños, posiblemente los cuiden las vacas. “A este novillo lo corrieron tanto, de noche, que lo hicieron saltar al campo del vecino y cayó muerto”, enumeró. Según agregó en el hilo, se trata de un campo que alquila y que está “lleno de pajonales de metro y medio, cañadones con agua y muy difícil de andar”. “Solo se recorre a caballo y para encontrarlos es prácticamente imposible, salvo que estén justo en alguna pampa o pedazo de campo limpio”, afirmó.

Según el también pintor costumbrista, en esa zona, hay “muchos perros asilvestrados”, tal y como sucede en las afueras de los pueblos donde hay muchos perros callejeros. “Se hacen plaga, es en un campo que alquilo cerca de la costa y aunque no lo creas muchos turistas abandonan sus mascotas en el verano y quedan vagando hasta que se vuelven salvajes los que sobreviven y buscan los campos. Cada vez hay más y nadie hace nada”, agregó.

Según contó, en Tierra del Fuego también tienen este problema donde hay campos que pasaron de tener 20.000 ovejas a 5000 porque una parte del campo no la pueden usar por los perros cimarrones. En lugares donde hay muchos poblados cerca también tienen estos problemas con los perros vagabundos, callejeros. “Hay miles de hectáreas que ya no se usan para criar ovejas por este tema. No hay solución fácil si no hay una campaña de exterminio lamentablemente”, indicó.