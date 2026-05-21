En un gesto de distensión, los ministros Quirno y Pettovello recibieron a la conducción de la Iglesia

Con el tema social en la agenda de preocupaciones, la conducción de la Iglesia se reunió en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien informó a los obispos sobre el desarrollo de los “centros de familia”, una iniciativa del Gobierno que apunta a reconvertir los programas asistenciales de comedores en un modelo de “atención integral”.

Participaron del encuentro el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro. El canciller Quirno describió el encuentro como “un espacio de diálogo e intercambio conjunto”.

También estuvo presente en la reunión el flamante secretario de Culto, Agustín Caulo, quien se desempeñaba como subsecretario del área.

Según pudo saber LA NACION, el encuentro se desarrolló en un clima cordial, cuatro días antes del tedeum por la fecha patria del 25 de Mayo que el arzobispo García Cuerva encabezará el lunes próximo en la Catedral metropolitana, ante el presidente Javier Milei.

En la celebración del año pasado, el arzobispo habló de la necesidad de fortalecer el diálogo y forjar la cultura del encuentro y llamó a “frenar el odio” y dejar de lado “la difamación constante en las redes sociales”.

El encuentro en el Palacio San Martín tuvo lugar, además, en momentos en que se esperan definiciones sobre una probable visita al país del papa León XIV, tema sobre el cual aún no hay información oficial.

En la reunión con los obispos, Pettovello se explayó sobre los programas que realiza el Ministerio de Capital Humano, como expresión de “un cambio de paradigma”, a partir de la transformación de los tradicionales esquemas de comedores en los llamados “centros de familia”, para superar un modelo centrado en el asistencialismo, según explicó la funcionaria. El Gobierno lleva adelante estos nuevos planes, en acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La reunión constituyó una instancia de distensión en la relación del Gobierno con la Iglesia, marcada por recientes distanciamientos, principalmente en materia social, a partir de los altos niveles de pobreza y la crisis que afecta a los sectores más vulnerables, particularmente a las personas y entidades que conforman el sector de la discapacidad.