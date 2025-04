Nicolás Pino, presidente de la SRA, habló sobre el regreso de las retenciones: “Los que liquidan son los exportadores”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se refirió este martes al regreso de las retenciones al campo que confirmó el presidente Javier Milei ayer durante una entrevista radial y el consejo a los productores de “liquidar” antes de su reposición a partir del 1 de julio.

En diálogo con LN+, Pino se refirió a las declaraciones del jefe de Estado y aclaró: “Los que liquidan son los exportadores”. Hecha la salvedad, hizo hincapié en la vuelta de los impuestos a las exportaciones, dijo entender que es parte de un “proceso” y afirmó: “No tenemos por qué desconfiar en lo que viene haciendo este Gobierno”.

Al comienzo del diálogo televisivo, Pino fue consultado sobre la reacción en el sector ante el anuncio del oficialismo. “Hizo ruido. Hay que entender que es un tema de semántica. Los productores no liquidamos. Los que liquidan son los exportadores. Nosotros entregamos nuestro producido y ellos liquidan”, puntualizó. Por otro lado, sobre la salida del cepo y convergencia del tipo de cambio, destacó: “Hace más de un año hablábamos de restricciones y brecha. Hoy hablamos de otra cosa. Se empezaron a bajar y poner en cero derechos de exportación, desapareció la brecha y a partir del viernes tenemos algo que es natural en todo el mundo”.

“Hacía seis años que nosotros entregábamos nuestro producido con un dólar de valor equis y cuando nos dábamos vuelta a comprar insumos, el valor era otro. Se está ordenando fuertemente todo esto. No importa lo que valga el dólar. Hacemos hincapié en que, después de muchos años, hay una moneda nivelada”, acotó.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino Santiago Filipuzzi

Más adelante, el presidente de la Sociedad Rural Argentina explicó de qué depende que los exportadores liquiden antes de la reposición de los aranceles. “Venimos de años de inflaciones durísimas, diferentes tipos de cambio, restricciones. Todo depende del panorama y la necesidad de hacernos de dinero para cubrir nuestros compromisos. Lo normal es que entre marzo y junio se haga una mayor entrega de producto”.

“Cuando uno ve cómo viene la entrega de granos, en lo que refiere al año pasado, casi el 95% está entregado. Y de lo que viene, desde el trigo, maíz, girasol y soja, el ritmo de entrega está en el 33%. El incremento de la entrega está atado también a que el negocio sea rentable y razonable… Hay que ver cómo sigue reaccionando el mercado con estas nuevas medidas. Quizás, a partir de eso, se genere algo más de entrega“, detalló.

En los últimos tramos de la entrevista, Pino pidió al sector y demás actores de la economía “no desconfiar” en el Gobierno y justificó su solicitud: “Nadie de acá sabía que el viernes se acababa el cepo. En enero, el Presidente anunció que bajaba retenciones de manera temporal hasta el 30 de junio. ¿Qué va a pasar después del 30 de junio? Vendrá el 1 de julio. Nosotros estamos viviendo el momento que estamos viviendo. No tenemos por qué desconfiar de lo que viene haciendo este Gobierno. Lo primero que voló fue el impuesto PAIS, después el cepo y Las retenciones de manera temporal. ¿Deberían ser cero? Sí. Pero entendemos que hay un proceso y ese proceso virtuosos ojalá que siga siendo lo más rápido posible para lograr mayor producción, trabajo e ingresos”.

Javier Milei junto a Nicolás Pino de la SRA Alejandro Guyot - LA NACION

Para cerrar, reafirmó: “Las retenciones tienen que seguir bajando si queremos poner a la Argentina en el lugar en el que tiene que estar. No lo decimos por un tema puro y exclusivamente de renta. Miremos a los países vecinos. Brasil, Paraguay y Bolivia han crecido en volúmenes de producción. Argentina está estancada. Tenemos que seguir este camino. Yo lo único que me imagino después del 1 de julio es una Argentina virtuosa. Seguramente tendremos alguna medida buena que nos va a incentivar a producir más y mejor”.

