No es solo el sueldo: qué valoran los empleados a la hora de sumarse a una empresa del sector agro

El sector agroindustrial argentino enfrenta un desafío creciente: atraer y retener talento en un contexto de cambios generacionales, nuevas expectativas laborales y una competencia cada vez mayor por los perfiles calificados.

Una reciente encuesta realizada por la consultora Eresagro a casi 400 trabajadores del agro permitió poner sobre la mesa de discusión qué valoran, qué los motiva y qué los aleja de una empresa del sector.

El relevamiento, realizado en noviembre de 2025, incluyó a 389 colaboradores con perfiles productivos, administrativos y comerciales, de distintas edades y niveles de experiencia. El objetivo fue claro: comprender “qué los motiva, qué los desmotiva y qué condiciones definen su decisión de permanecer o migrar del sector”, según señala el informe.

Uno de los primeros datos que emerge es el fuerte peso de los perfiles jóvenes. El 42,9% de los encuestados tiene hasta 30 años, mientras que el 38,8% se ubica entre los 31 y 40 años. Solo el 18,3% supera los 40. Esta composición etaria marca buena parte de las demandas que hoy enfrenta el agro como empleador.

Para Enriqueta Gil Belloni, CEO y co-founder de Eresagro, en líneas generales lo que sucede en el sector agropecuario pasa en otros ámbitos de la economía Argentina. “Está muy alineado”, dijo a LA NACION.

Los aspectos vinculados al desarrollo, las relaciones laborales y el bienestar general son los motivadores más recurrentes”, resume el estudio shutterstock - Shutterstock

Más allá de la edad, hay coincidencias transversales. En todos los rangos etarios, los principales motivadores laborales se concentran en tres ejes: desarrollo profesional, clima laboral y estabilidad o balance entre la vida personal y el trabajo. “Los aspectos vinculados al desarrollo, las relaciones laborales y el bienestar general son los motivadores más recurrentes”, resume el estudio.

Entre los más jóvenes, el desarrollo profesional aparece como el factor dominante. La posibilidad de aprender, crecer y adquirir experiencia es la principal razón para sumarse y permanecer en una empresa del agro. Le siguen el clima laboral y la estabilidad, en un contexto donde la incertidumbre sigue pesando.

En el grupo de 31 a 40 años, el desarrollo profesional y el clima laboral vuelven a liderar, pero aparece con más fuerza el componente económico. En esta etapa, el sueldo y los bonos ganan relevancia como parte de una necesidad de sostén familiar y estabilidad financiera. “En esta etapa, el ingreso es fundamental para sostener un estilo de vida”, aclara el documento.

Entre los mayores de 40 años, el principal motivador es el balance entre la vida personal y laboral Irma Montiel - Archivo

En cambio, entre los mayores de 40 años, el principal motivador es el balance entre la vida personal y laboral, un 65,5%. Para este segmento, el trabajo deja de ser solo una fuente de ingresos y pasa a ser también un espacio de bienestar y sentido. El clima laboral y el desarrollo profesional completan el podio: “El trabajo trasciende lo puramente económico y se convierte en una fuente de dignidad, propósito y sentido de existencia”.

Del otro lado, la encuesta también deja en evidencia qué aleja a los trabajadores de una empresa. En todos los grupos etarios, los dos grandes desmotivadores son el mal clima laboral y los liderazgos poco claros, ausentes o poco empáticos.

Entre los menores de 30 años, el mal clima laboral y la falta de empatía de los líderes aparecen como los factores más mencionados. En el grupo intermedio, además, se suma con fuerza la percepción de sueldos o beneficios poco competitivos. En los mayores de 40, la calidad del liderazgo es el principal factor de desgaste.

“La relación con líderes y compañeros es el elemento que más incide negativamente en la motivación”, advierte el informe, que pone el foco en la experiencia cotidiana dentro de las organizaciones.

Más de la mitad de los encuestados reconoció haber renunciado alguna vez a un trabajo. En los jóvenes y en el segmento de 31 a 40 años, los principales motivos de salida fueron la búsqueda de desarrollo profesional y una mejor propuesta económica. En los mayores de 40, el factor económico aparece como el más determinante.

“La relación con líderes y compañeros es el elemento que más incide negativamente en la motivación”, advierte el informe de Eresagro SANTIAGO HAFFORD - Shutterstock

Un dato llamativo es que la “mejor propuesta económica” aparece como uno de los principales motivos de renuncia en los tres niveles, pero el sueldo solo figura entre los principales motivadores y desmotivadores para el rango de entre 31-40 años.

Otro punto clave es el compromiso. En los tres rangos etarios, el principal reductor del compromiso laboral vuelve a ser la combinación de comunicación, liderazgo y clima laboral. A esto le siguen el reconocimiento, la remuneración y las posibilidades de crecimiento.

El relevamiento también muestra una alta disposición a relocalizarse por trabajo. En todos los grupos, la opción más elegida fue “no tengo límite” de distancia para mudarse. Sin embargo, entre quienes sí ponen un tope, predominan las distancias cortas de hasta 50 kilómetros y, a medida que esos kilómetros aumentan, la disposición a mudarse disminuye de forma sostenida en los tres rangos.

En cuanto al acceso al primer empleo, el peso de las redes personales sigue siendo central. La mayoría consiguió su primer trabajo a través de un conocido, especialmente entre los más jóvenes. En los mayores de 40 años, en cambio, ganan relevancia las consultoras y las bolsas de trabajo.

Las conclusiones del informe son claras. “Las personas del sector agroindustrial valoran, por encima de todo, entornos de trabajo saludables, con vínculos claros, líderes presentes y oportunidades de aprendizaje”, señala el documento.

También subraya la necesidad de propuestas diferenciadas según la etapa de vida: “Los jóvenes priorizan crecer y adquirir experiencia; el grupo de 31 a 40 años pone el foco en la estabilidad económica y familiar; y los mayores de 40 encuentran en el trabajo una fuente de sentido y utilidad personal”.

En ese contexto, el desafío para las empresas del agro pasa por profesionalizar la experiencia laboral. “Cuando estas dimensiones funcionan, el compromiso se sostiene; cuando fallan, se convierten en los principales motivos de fuga”, concluye el estudio.