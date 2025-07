“No pueden dejar parada la fábrica”: la llave maestra para destrabar una campaña de soja que será desafiante

En la planificación de la campaña sojera 2025/26 hay mucha preocupación. La síntesis de la situación podría ser: agronómicamente los productores están bien parados gracias a la humedad disponible en los lotes, pero los precios no acompañan. Deberían tener alguna recuperación por eliminación de las retenciones o por algún repunte en el mercado internacional como para volver a dar una rentabilidad razonable a quienes siembren.

Los conceptos anteriores fueron vertidos por Guillermo Marchini, asesor privado y productor de La Pampa, y Fernando Scliar, asesor y productor de General Villegas, en un panel denominado “Decisiones para definir el rinde” en una jornada de actualización técnica del semillero Don Mario.

“Los números en el Excel hoy no dan bien, pero los productores van a sembrar igual, porque son optimistas y siempre mantienen la esperanza de un buen resultado económico. No pueden dejar parada la fábrica, sino que deben mantener la línea de producción, aunque sin asumir riesgos excesivos en el camino. Esperan recibir alguna noticia favorable desde el punto de vista de los precios con el correr del almanaque”, se esperanzó Scliar.

La situación es particularmente riesgosa en las zonas alejadas de los puertos, por ejemplo, en NOA, donde los alquileres son más bajos que los de la región pampeana, pero hay mayores costos de flete.

Marchini recomendó utilizar semilla fiscalizada, que determina que, si se ponen diez semillas en la línea, nacen ocho o nueve asegurando el desarrollo inicial de un cultivo que no permite errores por los bajos precios de venta

Uno de los factores que más inciden en el resultado económico -los costos- muestran comportamiento variable. “Los insumos sufrieron un ajuste a la baja, pero queda por reducir el valor de las labores y de los arrendamientos a este nuevo escenario de precios”, proyectó Marchini.

El tiempo de la agronomía

En la planificación de la campaña 2025/26, una primera recomendación sería diferenciar los ambientes caracterizándolos en “alto”, “medio” y “bajo” potencial para establecer una estrategia de elección de variedades y manejo de los cultivos en concordancia.

“Este paso es importante porque se nota un estancamiento de rendimiento de la soja en los últimos 20 años, aunque con matices según regiones, provocado por el deterioro físico de los lotes por la agricultura reiterada”, recordó Scliar en la jornada de Don Mario. El deterioro se manifiesta en compactaciones que generan problemas de infiltración de la humedad en profundidad y en la caída de los niveles de materia orgánica y de fósforo.

“Para revertir el deterioro físico y químico hacen falta manejos conservacionistas, en los que se establezca una buena rotación con cultivos que desarrollen profusas raíces y la incorporación de cultivos de cobertura que aporten materia orgánica y contribuyan al control de malezas”, propuso el orador. Es decir, el modelo agrícola que funcionó en los últimos 20 años gracias a la fertilidad original de los suelos hoy está en crisis en muchos campos y va perdiendo productividad, que debería tratar de recuperarse con manejo agronómico adecuado.

Un punto importante en la planificación de la campaña 2025/26 es el control de malezas. Se pasó de gastar 25 dólares por hectárea en herbicidas hace unos años a los 85-100 dólares actuales en un marco de precios de la soja que no acompaña. Una respuesta a esa proliferación de malezas resistentes se puede dar con la variedad adecuada buscando que tenga alto rendimiento y que permita mantener los lotes limpios.

En la zona de influencia de los técnicos, el problema mayor es el yuyo colorado y las gramíneas. “Hace 15 años, el yuyo colorado era una amenaza y hoy es una realidad. Y además este año apareció Amaranthus palmeri, que es más difícil de controlar que Amaranthus hybridus”, apuntaron.

Fernando Scliar en la charla de Don Mario

Frente a esta maleza no hay un modelo de control definido y los herbicidas preemergentes que funcionan en una campaña pueden no tener el mismo comportamiento en otra distinta. “Para este problema, la tecnología Enlist es una gran ayuda, sobre todo en lotes de siembra temprana. Lo mismo que en el doble cultivo trigo/soja cuando el primero tiene un desarrollo que deja libre el entresurco y permite permitiría el avance de malezas si no se aplica la tecnología”, apuntó Scliar. En general, es útil en todos los casos donde el cultivo no cierra el surco rápidamente.

Otra herramienta “antimalezas” es la rotación y ocupar el lote con cultivos todo el año. Luego de los cultivos de granos gruesos se puede sembrar un trigo o cebada para obtener una renta de la producción de granos. Otra posibilidad es centeno o avena combinada con vicia, que permitiría un pastoreo ligero para compensar el costo de implantación. Sin embargo, Marchini resaltó que “los cultivos de cobertura consumen agua y solo se podrían incorporar a la rotación en años donde la humedad no es limitante para el cultivo siguiente”.

En cuanto al nivel tecnológico de la campaña, durante el panel se dijo que en los ambientes mejores “no hay que ajustar para abajo, sino utilizar las dosis óptimas de fertilizantes y variedades de alto potencial para ir a fondo en la búsqueda de altos rendimientos”.

Finalmente, en los campos arrendados, Marchini dijo que “el dueño del campo no debería considerar al arrendatario como una fuente de dinero solamente”. Veinte años de mala agricultura por la renovación anual de contratos sin rotación han llevado a una pérdida de fertilidad física y química de los suelos que será muy difícil de recuperar. En las situaciones más críticas habría que rotar la agricultura con pasturas cultivadas, que no exigen la aplicación de muchos herbicidas y permiten producir 700 kilos de carne por hectárea si son bien manejadas. Y aprovechar una actividad con muy buenos precios y que permite, al volver a la agricultura luego de cuatro o cinco años, que se puedan alcanzar picos de rendimiento en cualquier cultivo.