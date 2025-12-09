“No tiene plata”: volvieron los problemas en una histórica fábrica de cosechadoras y se analizaría su venta

SANTA FE.- Otra vez hay problemas en la fábrica de cosechadoras Vassalli, de Firmat, departamento General López, 270 kilómetros al sur de la capital provincial. Los acuerdos salariales, que según los sindicalistas no se cumplieron, derivaron en asambleas y concentraciones de trabajadores en el acceso a la planta cercana a la ruta nacional 33.

Por eso, dijeron, la producción está frenada desde la semana anterior y desde la última audiencia en Trabajo de la provincia trascendió que la empresa, a cargo de la familia Marsó, de Entre Ríos, gestiona una venta accionaria.

Esto último se instaló la semana pasada cuando en el marco de una reunión en la cartera laboral santafecina los propietarios de la firma dijeron, según confiaron en el gremio, que están en tratativas y dispuestos a vender la empresa. Un allegado a la compañía dijo que no esperaba esa salida y añadió que “no hay nada concreto”.

En septiembre pasado hubo protestas de los obreros

En tanto, ayer, a pesar del feriado nacional, los trabajadores estuvieron reunidos en asamblea que presidió el titular de la UOM de Firmat, Diego Romero quien, en diálogo con este medio señaló que la firma “no tiene plata para pagarle a la gente. Por lo tanto, está incumpliendo el acuerdo (que posibilitó su reapertura en la primera quincena de octubre) y ante esa situación, solicitamos al Ministerio (de Trabajo) que se caiga el convenio porque éste no se cumplió”.

El panorama comenzó a tener un giro acentuado en la planta cuando en la mencionada reunión entre las partes, dijo el referente de la UOM, “Mateo Marsó manifestó que estarían en tratativas y dispuestos a vender la empresa. Sabemos que hay algunas negociaciones dando vueltas, y vamos a esperar. Pero abrió una ventana en la posible venta de la empresa”.

Situación

Desde la cartera laboral santafecina se confirmó este anuncio empresarial. Por otra parte, este martes la planta permaneció abierta. “No puedo adelantar qué ocurrirá en las próximas semanas. Esto es día a día”, insistió el sindicalista de la UOM. Ante una consulta, Romero confirmó que “los trabajadores cobraron solo 900.000 pesos en los últimos cuatro meses”, apuntó.

Señaló que por el momento no hay ninguna nueva gestión para destrabar el conflicto. “No hay audiencia pactada. Además, ¿para qué vamos a ir si (los empresarios) no se presentan y el Ministerio (de Trabajo) no hace nada. Es ir a mirarnos entre nosotros. No tiene sentido”, remarcó.

La firma tiene las marcas Vassalli y Don Roque Gentileza Vassalli

Desde la reapertura de la empresa, hace dos meses, los obreros trabajaban en turnos acotados solo para atender mantenimiento y algunos pocos procesos industriales. Si bien se mencionó que habría pedidos por nuevas unidades, los propios obreros aclararon que en la planta no se estaba trabajando en la producción de ninguna nueva cosechadora.

Otros tiempos

La firma Vassalli, fundada por Roque Vassalli en 1949, llegó a producir más de 1000 cosechadoras anuales y fue un emblema nacional con sus marcas Don Roque y Vassalli. Desde hace más de una década atraviesa cierres, reaperturas y cambios de dueños. En 2020 pasó a manos de Esteban Eskenazi y Matías Carballo, pero la crisis macroeconómica y la sequía de 2023, que afectó las ventas del mercado, los llevó a vender la planta.

Desde entonces la administra la familia Marsó. Eduardo Marsó es el accionista mayoritario desde enero de 2024. Ese grupo familiar estuvo vinculado con la avícola Las Camelias y la metalúrgica Albace, en Entre Ríos. La operación de compra de Vassalli se cerró en US$8 millones, con un pago inicial menor al 10% y el resto a cinco años. A pesar de los intentos por hacerla crecer, la caída de ventas, la competencia de maquinaria importada, la falta de financiamiento y las propias dificultades financieras de la firma complicaron el panorama.