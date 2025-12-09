Baja de retenciones: calculan que el alivio fiscal para el campo llegará a los US$600 millones

En el sector agroindustrial estimaron que el alivio fiscal que tendrá el campo hacia adelante por la rebaja de las retenciones, anunciada hoy por el ministro de Economía, Luis Caputo, rondará los US$600 millones. En tanto, fuentes oficiales calcularon que el impacto de la medida representa US$500 millones. Con uno u otro número se trata de dinero que regresará a los productores.

En soja, la alícuota del grano se redujo con la medida de 26% a 24%, en trigo y cebada de 9,5% a 7,5%, en girasol de 5,5% a 4,5% y en maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%.

“La reciente baja de los derechos de exportación representa una señal muy concreta en la dirección correcta. Desde nuestras estimaciones, el alivio fiscal que esta medida implica para el sector productivo ronda los 600 millones de dólares, recursos que quedan directamente en manos de los productores y de toda la cadena agroindustrial”, dijo Ramiro Costa, economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Según explicó, en un momento donde los márgenes “siguen siendo ajustados y la inversión es clave”, la medida del gobierno nacional “mejora la ecuación económica, fortalece la competitividad y puede traducirse en mayor tecnología aplicada, más producción y un impacto positivo sobre la actividad y el empleo en el interior del país”.

Luis Caputo anunció la baja de las retenciones Rodrigo Néspolo

Vale recordar que, en septiembre pasado, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó una producción total en 2025/26 de 142,6 millones de toneladas de granos, un 8,9% superior al ciclo agrícola previo y un máximo histórico que supera a los 140 millones de toneladas de granos de 2018/2019. La Bolsa de Cereales porteña había calculado también ventas al exterior por US$32.938 millones, una mejora del 3,3%.

Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, evaluó la medida del Gobierno considerando lo que resta por vender en soja y en maíz de la cosecha pasada, sin considerar la nueva producción 2025/2026. En tanto, en trigo incluyó volumen de la recolección que está a pleno en estos momentos.

“La reciente rebaja de los derechos de exportación tiene como correlato una mejora competitiva de las exportaciones del sector agropecuario y ayuda a recuperar parte de la rentabilidad al productor. En este contexto, considerando que quedan por comercializar algo más de 10 millones de toneladas de soja de la cosecha 2024/25, esta rebaja de dos puntos porcentuales representa alrededor de US$86 millones”, dijo.

El trigo está en plena cosecha

Respecto del maíz, señaló que el remanente ronda los 17 millones de toneladas. En este caso, indicó, teniendo en cuenta que la reducción de la alícuota es de un punto porcentual “equivalen a prácticamente US$37 millones”.

En cuanto al trigo, que como se mencionó se encuentra en pleno proceso de cosecha, “es probable que el volumen por comercializar de ahora en adelante ronde los 18 millones de toneladas”, según destacó. Agregó: “Bajo dicho supuesto, la rebaja impositiva anunciada esta mañana representaría cerca de US$76 millones”.

Jeremías Battistoni, analista de granos de AZ-Group, puso el foco en qué podría pasar con los precios a partir de la medida oficial. “Con el nuevo esquema de retenciones, los valores FAS de la soja disponible (el precio que reciben los productores descontadas las retenciones) podrían subir 9 dólares por tonelada, tanto para el poroto como para los subproductos, con lo cual mejora la capacidad de pago de los compradores, lo cual es muy positivo”, expresó.

Aclaró que “los precios pueden quedar en línea o algo por debajo de la capacidad teórica de pago porque el mercado estaba por encima de esta”. En rigor, recordó que se pagaba sobreprecios.

Según Battistoni, en maíz la mejora representa teóricamente cinco dólares por tonelada. Explicó que aquí pueden no manifestarse porque los compradores también venían pagando precios por encima de la paridad teórica. “Se pasaría de una paridad de 184 a 189 dólares por tonelada”, indicó.

“En trigo se sumarían solo dos dólares, para pasar de 173 a 175 dólares por tonelada, principalmente por un mercado FOB muy retraído en precios por el momento del año, caracterizado por gran oferta”, analizó AZ Group. Battistoni apuntó: “El trigo necesita hoy un empujón para mejorar los precios”. De acuerdo con el análisis, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) vienen muy atrasadas en relación con las compras efectuadas: a fines de noviembre la exportación tenía anotados 2,8 millones de toneladas y comprados 4,4 millones.