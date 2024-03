Escuchar

La Sociedad Rural de Vedia, en el noroeste bonaerense, presentó una demanda judicial contra la municipalidad de Leandro N. Alem [el nombre del partido] por “aumentos desmedidos” en las tasas de guías de hacienda y de red vial. Argumentaron que estos incrementos alcanzaron hasta un 1000% en algunos casos y no están siendo respaldados con una contraprestación de servicio.

“Decidimos iniciar acciones legales porque nos cansamos de no tener respuestas por parte del municipio y que el estado del camino sea lamentable. Hicimos un peritaje con ingenieros del colegio de ingenieros de Pergamino y el dictamen concluyó que están completamente intransitables. El intendente Carlos Ferraris no nos recibe, siempre pone excusas y, cuando finalmente lo hace, no tenemos acceso directo a él, sino que nos atienden intermediarios de segundo y tercer nivel”, expresó el presidente de la Sociedad Rural de Vedia, Hugo Dacunto.

En diálogo con LA NACION, Juan Manuel Dasta, el abogado contratado por la entidad para iniciar las acciones legales, explicó que en enero y febrero último presentaron dos demandas contencioso-administrativas contra el municipio. El objetivo principal es impugnar la tasa de red vial y la tasa de marcas y señales. El partido tiene unos 600 kilómetros de caminos rurales.

“El motivo del reclamo también fue el exponencial aumento de la tasa de marcas y señales, que es un tributo que el municipio cobra a los fines de expedir la guía de tránsito, la cual consiste en un permiso para poder circular con la hacienda. Tal impuesto lo pagan los productores ganaderos y porcinos”, explicó. Según detalló, el aumento fue del 1000% para los productores porcinos y del 684% para los productores bovinos. A modo de ejemplo, mencionó que si el transporte de una vaca costaba $100 el año pasado, ahora se pagan $684, explicando el método de cálculo utilizado.

Además, allí se cuestiona la constitucionalidad del impuesto sobre la guía de tránsito porque sostienen que viola los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Constitución que prohíben establecer derechos de tránsito. Dasta destacó que el mero traslado de mercadería no puede ser gravado de esta manera.

“También hay tratamiento discriminatorio que ya lo prohibió la Corte de la Nación en un fallo que se dictó hace poco, donde al productor que vende el ganado dentro del municipio le cobran una tasa inferior a quien lo vende fuera del municipio. Es decir, si se vende en el frigorífico del distrito se cobra menos que si se vende en el de otra localidad”, dijo.

En el partido hay 600 km de caminos rurales

Respecto al aumento de la red vial, indicó que en un campo de 500 a 2000 hectáreas la suba fue del 374%. Se calculó en base al litro de gasoil de enero a marzo en lugar de calcularse, indicaron, en base al litro de gasoil de diciembre pasado. “Actualmente, un litro de gasoil está casi en $950, mientras que antes estaba a $690. Por lo tanto, ahí tenés un aumento del 50% sobre lo que pagabas anteriormente. De manera que un campo de 500 hectáreas en abril de 2023 pagaba por mes $79.125″, comentó.

Por otro lado, sostuvo que en este caso, más allá de que el aumento fue exponencial, lo que más se critica en la demanda es el estado de los caminos ya que se hizo ver por un ingeniero civil y no hay mantenimiento alguno. “La tasa para que sea constitucionalmente válida tiene que ser a cambio de la prestación de un servicio”, apuntó.

En este contexto de creciente malestar, el viernes pasado se llevó a cabo una reunión en la Sociedad Rural de Vedia en la que participaron productores y dirigentes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Allí se explicaron los detalles de la acción legal.

El prosecretario de Carbap, el productor juninense Gustavo Frederking, indicó que “en cuanto a las guías, la Sociedad Rural considera que se trata únicamente de un gasto burocrático que, además, carece de justificación con la tecnología disponible en la actualidad”.

“Además, plantea que esto implica una doble imposición, ya que se supone que la guía de hacienda se establece para contribuir a la conservación de los caminos. Sin embargo, si a su vez se cobra la tasa de red vial, esto resulta en una doble imposición”, agregó.

El aumento, dijo, no es racional porque está muy por encima de la inflación y, además, no puede ser una tasa que quede indexada al estar atada al precio del gasoil. “No se puede saber con certeza cuánto se va a pagar de red vial porque se irá determinando y fijando”, explicó.