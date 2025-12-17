Nuevo dueño: un importante exportador de carne ovina se quedó con una empresa de origen europeo que es líder en exportar lana

EL CALAFATE, Santa Cruz.- La empresa frigorífica Estancias de Patagonia SA anunció la adquisición de Industria Fuhrmann SAU, con sede en Trelew, Chubut, y líder en la exportación de lanas limpias. Con la compra, la empresa, con sede en Río Gallegos, expande su influencia en el mercado lanero nacional al integrar a una de las entidades más históricas y relevantes en su comercialización e industrialización. No trascendió el monto de la operación.

Estancias de Patagonia SA es una marca registrada de calidad y excelencia de la carne ovina en la Patagonia. Procesa 8000 toneladas de carne entre ovina, bovina y ha incursionado también en guanacos, entre sus dos plantas frigoríficas, Estancias de Patagonia y Faimali SA, integrada por 66 productores socios. Este próspero presente conlleva una alianza que, hace 26 años atrás, era solo un sueño.

En estos años el frigorífico se ha consolidado como un actor clave y dominante en la carne ovina argentina y representa el 60% de las exportaciones del rubro en el país.

“La adquisición de la Industria Fuhrmann SAU se alinea con la visión estratégica de Estancias de Patagonia de diversificar y expandir su portafolio de productos. Al integrar la comercialización e industrialización de lanas a su oferta, la empresa no solo fortalecerá su posición en el mercado ovino, sino que también abrirá nuevas vías de negocio y exportación”, afirmaron desde Estancias de Patagonia SA a través de un comunicado.

El nuevo gerente y presidente de Fuhrmann SAU es el ingeniero agrónomo Federico Rodríguez Zahn, quien en 1999, cuando se fundó Estancias de Patagonia, tenía apenas 24 años y fue uno de los socios más jóvenes en aquellas acaloradas asambleas en que los productores del sur de Santa Cruz, en medio de la crisis de finales de los 90, se animaron a dar el salto de convertirse de productores a vendedores. Renacieron, se convirtieron en el frigorífico de carne ovina más grande del país y ahora dieron un paso más al sumar a su cadena de negocio la comercialización y exportación de lana ovina.

Laboratorio de análisis y evaluación de calidad de la lana de la empresa Estancias de la Patagonia

Por su parte, Industria Fuhrmann SAU porta una historia centenaria, fundada en 1735 en Bremen, Alemania. Tras más de dos siglos de experiencia en la industria textil global, se trasladó a la Argentina con el Schneider Group, de origen italiano, convirtiéndose en una de las tres compañías más importantes en la comercialización e industrialización de lanas del país.

Según el último reporte de la Federación Lanera Argentina, en lo que va de la zafra 2025-2026, Fuhrmann encabeza el ranking de exportación de lanas limpias captando el 22,89%. De julio a noviembre, en la temporada en marcha, ya exportó 1946 toneladas en base limpia de lana a países de Europa, Centro y Sudamérica, África, China y Japón.

De acuerdo a los valores anuales, la planta procesa 6000 toneladas en base sucia que adquiere a productores de toda la Patagonia, que tras tratar en la planta de procesamiento se convierten en diferentes productos de exportación como los tops de lana peinada, blousse, lana lavada y subproductos como borra, bloussette, abrojos, y grasa de lana que se usa para la industria cosmética.

Fuhrmann se destacó por su enfoque en calidad y sostenibilidad que ha permitido que sus productos sean altamente valorados en mercados locales e internacionales. La estratégica ubicación de su planta en Trelew ha sido crucial, proporcionando acceso a los mejores productores de lana del sur argentino y facilitando rutas de exportación.

Tops de lana en proceso Estancias de la Patagonia

Desde Estancias de Patagonia, cuyo directorio está presidido por Álvaro Sánchez Noya, desde 2009, la adquisición de Fuhrmann SAU se alinea con la visión estratégica de diversificar y expandir su portafolio de productos.

“La fusión de estas dos empresas representa una sinergia única que puede transformar el panorama de la industria ovina en Argentina. La experiencia de Estancias de Patagonia en la producción y exportación de carne ovina, combinada con el legado y la reputación de Fuhrmann en la comercialización de lanas, posicionará a la nueva entidad resultante como un actor clave en el comercio internacional”, sostuvieron en el comunicado.

Consideraron que, ante el creciente interés en productos sostenibles y responsables a nivel global, la capacidad de ambas empresas para ofrecer productos de alta calidad y de origen ético será fundamental. “Esto no solo beneficiará a los consumidores, sino que también incentivará a los productores locales al fortalecer la cadena de suministro”, concluyeron desde Estancias de Patagonia.