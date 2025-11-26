LA NACION

Opciones de negocio: cómo hacer plata con las vacas

Es clave tener en cuenta los distintos modelos productivos para apuntar a los mejores resultados económicos

Aníbal Fernández Mayer
Hay que hacer una buena “planificación” de los recursos que permitan elaborar un flujo de fondos (financiero) adecuado a las expectativas de cada empresa ganadera, para los próximos 6-8 meses

Los sistemas de producción de carne se ven afectados por una gran variabilidad y volatibilidad, tanto por cambios en el mercado comprador (consumo interno y exportación) como por las condiciones climáticas (sequías o inundaciones). Todo ello hace que sea imprescindible evaluar diferentes alternativas productivas que se ajusten a los cambios recién citados y que garanticen el mejor resultado económico, es decir la rentabilidad.

Para ello, es muy importante fortalecer dichos sistemas productivos fijando objetivos claros y hacer todos los cambios y ajustes que sean necesarios. Además se debe jerarquizar la producción de pasto (calidad y cantidad), el uso de suplementación “estratégica” (energética y/o proteica), reservas (rollos o silajes de planta entera) y aplicar el mejor manejo que sea posible (pesadas periódicas, uso de alambrado eléctrico, etcétera). Y por, sobre todo, hacer una buena “planificación” de los recursos que permitan elaborar un flujo de fondos (financiero) adecuado a las expectativas de cada empresa ganadera, para los próximos 6-8 meses.

En este marco, estas son las alternativas de producción:

Primera opción:

  • Recría a pasto con o sin suplementación “estratégica” (energética y/o proteica).
  • Terminación a pasto con o sin suplementación “estratégica” (energética y/o proteica).

Segunda opción:

  • Terminación a Corral.

En cuanto a las variantes, se deben tener en cuenta:

  • Recría I a pasto con o sin suplementación “estratégica” y recría II a corral (con suplementación energética y proteica y rollos o silajes de planta entera).
  • Terminación a corral (con suplementación energética y proteica y rollos o silajes de planta entera).
  • También recría I y II y terminación (todo a corral con suplementación energética y proteica y rollos o silajes de planta entera).

Y la tercera variante recría I y II y terminación (todo a pasto, sin ninguna suplementación).

En este marco, los objetivos deben ser buscar la mayor producción de carne con el menor costo de producción posible (menor pesos o dólares por kilo de carne producido).

Sobre las ganancias diarias de peso, promedio, hay que considerar:

  • Recría I y II (500 a 700 gramos por cabeza/día) para todas las alternativas.
  • Terminación (1° opción y 3° variante): mayor de 1 kg/cabeza/día.
  • Terminación (2° opción y 1°-2° variante): mayor de 1.2 a 1.3 kg/cabeza/día.

En cuanto a la duración del ciclo completo (recría y terminación) se tiene en cuenta: 1)consumo interno (380-420 kg/cabeza): menor de 12 meses posdestete; exportación (460-500 kg/cabeza): menor de 18 meses posdestete.

Ajustar la carga animal a las ganancias diarias de peso fijadas como objetivo generalmente serían, para consumo interno, menores a 2 cabezas/ha y para exportación, 3 a 4 cabezas/ha.

Respecto del uso de suplementos (energéticos y/o proteicos) y subproductos de agroindustria (energéticos y/o proteicos) “más económicos” y que estén libres de micotoxinas (hongos).

En cuanto a los esquemas de producción, vale considerar:

Recría a pasto.

  • Verdeos de invierno (avenas, cebadas, centenos, trigo o triticale).
  • Raigrás (cultivado o natural).
  • Pasturas (alfalfa + gramíneas o Lotus + gramíneas).
  • Suplementación “estratégica” (energéticos y/o proteicos) y subproductos de agroindustria (energéticos y/o proteicos) de acuerdo a las ganancias diarias de peso que se haya fijado como objetivo.
  • Rollos o Silajes de planta entera (de la mejor calidad posible).

Terminación a pasto

  • Verdeos de invierno (avenas, cebadas, centenos, trigo o triticale).
  • Raigrás (cultivado o natural).
  • Pasturas (alfalfa + gramíneas o Lotus + gramíneas).
  • Suplementación “estratégica” (energéticos y/o proteicos) y subproductos de agroindustria (energéticos y/o proteicos) de acuerdo a las ganancias diarias de peso que se haya fijado como objetivo.
  • Rollos o silajes de planta entera (de la mejor calidad posible).
Terminación a corral

  • Suplementación “estratégica” (energéticos y/o proteicos) y subproductos de agroindustria (energéticos y/o proteicos) de acuerdo a las ganancias diarias de peso que se haya fijado como objetivo, libres de micotoxinas (hongos).
  • Rollos (de menor costo, aunque sean de menor calidad) o silajes de planta entera (de la mejor calidad posible).

Manejo

  • Pesadas periódicas (grupos muestra, ±20 animales como mínimo).
  • Recría I y II y terminación (todo a pasto): cada 30 días.
  • Recría I y II y terminación (todo a corral): cada 15 días.

Uso del alambrado eléctrico en sistemas pastoriles

  • Verdeos de invierno, raigrás y pasturas: cambios cada 2 a 3 días/parcela.
  • Sorgos forrajeros (BMR o azucarados): cambios cada 3 a 5 días/parcela. Para las recrías I, II y terminación.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias especializado en nutrición animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar

