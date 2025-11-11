Opinión: en el agro de hoy gana el que más rápido aprende

Durante años, el agro argentino fue un reflejo del país: un negocio de oportunidades, de reflejos rápidos y decisiones financieras. Hoy, el tablero cambió. La estabilidad macroeconómica parece haber llegado —al menos por un tiempo—, pero vino acompañada de rentas más bajas y márgenes más ajustados. En este nuevo contexto, donde ya no alcanza con comprar bien, la pregunta es otra: ¿qué puedo controlar y qué no? El clima, los precios o las reglas del juego siguen fuera de nuestro alcance.

Pero incluso en esas variables externas, hoy existen herramientas que nos permiten gestionar el riesgo con inteligencia: modelos climáticos de alta precisión que orientan decisiones de manejo, seguros multirriesgo más sofisticados, y coberturas de precios que cobran sentido cuando se conoce con exactitud el costo por tonelada producida. En definitiva, el contexto no se controla, pero la exposición al riesgo sí se puede administrar.

Del instinto al dato

La gestión moderna del agro dejó de ser un ejercicio de intuición para convertirse en una disciplina de precisión. Hoy, el productor que mide, analiza y actúa a tiempo es el que logra sostener su rentabilidad en un mercado estable, pero sin viento de cola. La tecnología nos permite hacerlo. Drones que mapean variabilidad y aplican con exactitud quirúrgica. Inteligencia artificial (IA) que anticipa plagas, optimiza la nutrición y sugiere el momento ideal de aplicar o cosechar.

Cada hectárea tiene una historia distinta y ahora podemos escucharla en tiempo real. Esa información —que antes estaba dispersa— hoy se integra en tableros, sensores, imágenes satelitales y plataformas colaborativas. La decisión ya no se toma mirando el cielo: se toma mirando los datos.

La nueva ventaja competitiva

En esta nueva etapa del negocio agrobioindustrial, eficiencia es sinónimo de rentabilidad sostenible. Se trata de hacer más con menos, de transformar cada litro de gasoil, cada kilo de fertilizante o cada hora de trabajo en el máximo valor posible. La eficiencia técnica busca mejorar la respuesta del cultivo con precisión.

La eficiencia económica, conocer el costo real por tonelada y el retorno de cada insumo. Y la eficiencia temporal consiste en actuar en el momento justo: porque no gana el que compra más barato, sino el que compra mejor.

Casos concretos lo demuestran: reducciones del 15% en dosis sin pérdida de rinde, ahorros logísticos del 10% y márgenes 7% mayores por manejo sitio-específico. La diferencia no está en el precio, sino en el uso inteligente.

Tecnología que atrae y transforma

El campo vive una paradoja hermosa: mientras algunos creen que la digitalización lo aleja de su esencia, en realidad lo está acercando a nuevas generaciones. Los drones, las plataformas de datos y la IA son también un gancho social: los chicos vuelven a mirar al agro con curiosidad, con la sensación de que hay ciencia, desafío y propósito. La agricultura digital no reemplaza al talento humano: lo amplifica. Permite integrar disciplinas, conectar al asesor con el productor, al productor con la industria y a toda la cadena con el consumidor. El resultado es un ecosistema más inteligente, colaborativo y trazable.

Una cadena, un sistema

Ya no hablamos solo del “campo”. Hablamos de la cadena agrobioindustrial, donde la eficiencia no termina en la tranquera: continúa en el molino, en la fábrica de alimentos, en la logística y hasta en la góndola. La trazabilidad, el carbono, la calidad y la transparencia son nuevas monedas de valor. Ser eficiente no es solo gastar menos, sino entender cómo cada decisión local impacta en el sistema global. Esa mirada integral es la que diferencia al productor del empresario agroindustrial.

En esta era del agro moderno, no gana el que más sabe, sino el que más rápido aprende; el futuro no será del que gaste menos, sino del que use mejor





El contexto ya no se anticipa; se gestiona. La planificación rígida dio paso a sistemas flexibles, que aprenden y se ajustan en tiempo real. La resiliencia dinámica —apoyada en datos, automatización e inteligencia artificial— se volvió la nueva ventaja competitiva. Porque en esta era del agro moderno, no gana el que más sabe, sino el que más rápido aprende. El futuro no será del que gaste menos, sino del que use mejor.

El autor es miembro de Lartirigoyen & Cía. SA