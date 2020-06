Dardo Chiesa, expresidente de CRA y actual presidente de la Mesa de las Carnes

1 de junio de 2020

En una conferencia virtual organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el presidente de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, habló de la "China dependencia" y remarcó la importancia de mantener relaciones comerciales con ese país, sobre todo en este momento de tensión de esa nación con Australia debido al cruce de acusaciones por la pandemia de coronavris.

China podría salir a adquirir productos como la cebada -la Argentina tiene un protocolo firmado con China pero se está buscando mejorarlo para facilitar los envíos- o sustituir carnes que importa desde Australia.

De la charla también participó el presidente de CRA, Jorge Chemes, el vicepresidente Gabriel De Raedemaeker y el analista financiero Claudio Zuchovicki.

Primero, Chiesa comenzó diciendo que China empezó a activar las importaciones. Pero al ser "Australia el principal proveedor de carne de ese país y que conforma una alianza junto a Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, empieza a hacer pedidos de informe sobre el origen del coronavirus, más allá de dónde se generó. Todo esto generó un problema con China al pedir explicaciones", dijo.

Según añadió Chiesa, lo primero que hizo China fue suspenderle cuatro frigoríficos a Australia. "Lo que al principio parecía solo una amenaza fue tomado en seguida en serio por los productores australianos y empezaron a presionar al primer ministro (Scott Morrison) para que bajara un poco el tenor", amplió.

Sin embargo, las relaciones entre ambos países se pusieron ásperas. "Desde la embajada de Australia me confirmaron que, por ejemplo, a la cebada no van a poder colocarla en China. Ya tienen determinado que no van a poder vendérsela a ellos y están buscando otras partes del mundo para venderla", destacó.

En ese contexto, dijo: "Hay que entender que la cebada va a valer porque no solo estamos firmes en los mercados que tenemos, sino que, además, vamos a tener la posibilidad de colocar cebada en China".

Según sostuvo, el producto argentino va a ser una atracción muy importante en detrimento de lo que va a pasar con Australia. "La gente de Australia está muy preocupada y pensando de qué manera van a poder compensar esto y, quizás empiece la competencia en Europa y en mercados donde tradicionalmente participa la Argentina", afirmó.

También remarcó que "los australianos han estado investigando en América Latina para colocar la cebada y se han encontrado con que la Argentina es el primer exportador con mercados cubiertos", indicó.