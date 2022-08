Para el secretario de Agricultura, la brecha cambiaria se acortará “por el lado de la estabilidad macroeconómica”

“Estará en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de diálogo, la construcción de confianza con los sectores. Dependerá más de nosotros, los funcionarios públicos, de seguir manteniendo viva esta agenda independientemente que haya temas que no podamos resolver momentáneamente, aunque no significa que no lo discutamos”.

Así se refirió el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, en un mano a mano con el secretario general de Redacción de LA NACION José del Río, en el panel final de la 7º edición de Negocios del Campo: “Los referentes del futuro y las perspectivas de un sector clave”, organizado por LA NACION. El viernes pasado, el funcionario, junto con el ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, mantuvo una reunión con la Mesa de Enlace para abordar los problemas del sector y acercar posiciones. Entre otras definiciones, en el evento de LA NACION, el secretario de Agricultura apuntó, en alusión a la brecha cambiaria, que se reducirá “por el lado de la estabilidad macroeconómica”.

“El norte tiene que ser más producción, más crecimiento, más inclusión laboral, más desarrollo tecnológico, más mercado interno y más exportaciones. En el medio generar las herramientas adecuadas para que se condigan con ese norte. Para nosotros, todos los temas son importantes, algunos tienen mayor envergadura productiva aunque siempre hay un productor atrás de un tema. Desde el tema de la carne, donde plantean mayor apertura, a mejorar el dólar de la liquidación de la soja 70/30, hasta mejorar la rentabilidad de los productores ovinos”, expresó.

Esa primera reunión con los dirigentes del campo generó mucha expectativa sobre todo por el alto nivel de hermetismo que tuvo, con cambios de lugares, donde finalmente fue Escobar el sitio elegido. Respecto de ese secretismo, dijo que se quería mantener una confidencialidad pero no solo por parte de Massa sino que los propios ruralistas que “habían manifestado que querían mantener sus reservas en la primera reunión y sin fotos”.

“Yo no quiero repetir textual, ni quiero interpelar a nadie porque desde algún punto hasta coincido que era más que nada un acercamiento, una reunión más descontracturada, pero no menos importante para conocer de primera mano de parte del ministro una descripción de cómo está el sector, de las distintas actividades que representa la Mesa Enlace, cuáles son los desafíos que tienen por delante, los inconvenientes que se les presentan e ir construyendo una agenda”, detalló.

En cuanto a una posible baja de retenciones en el corto plazo, donde el campo manifiesta que son inconstitucionales, el funcionario reiteró su negativa al respecto. “No significa que no lo discutamos y analicemos, hay que ponerlo arriba en la mesa, sabiendo de que no hay soluciones mágicas y sin generar expectativas que después no se condigan con la realidad. Hoy en el corto plazo no hay ninguna posibilidad de modificar este esquema de retenciones. Me parece que hay que plantearlo, inclusive de una manera integral en una matriz impositiva, de costo impositivo, donde haya más impuestos directos y menos impuestos indirectos y donde haya mayor progresividad, pero también mayor incentivos a la inversión y al desarrollo de tecnologías”, señaló.

En otro orden de cosas, indicó que, si bien se debe garantizar el uso propio para un escalón de volumen de producción que tiene la agricultura familiar, “indudablemente cuando se sube mínimamente la escala, se tiene que proteger la propiedad intelectual de todo el desarrollo que tienen los semilleros, que por otro lado son muy eficientes y han logrado variedades de distintas semillas que se adaptan a distintas circunstancias, los distintos desafíos, los distintos y el clima”.

“Hay que proteger la propiedad intelectual de las semillas. Lo mejor que podemos tener es un marco normativo, si no se puede avanzar en los acuerdos y en los consensos de una ley evaluaremos alguna otra herramienta. Creo que no podemos seguir con una ley que tiene como 40 años”, dijo.

“Tengo la misma postura que el exministro Julián Domínguez, hay que proteger la propiedad intelectual, hay que garantizarle un marco de previsibilidad a los semilleros argentinos que tienen un desarrollo tecnológico importante”, añadió.

En cuanto al Plan Ganadero, señaló que la idea es mantenerlo y profundizarlo, buscando tener mayor territorialidad, es decir una mayor llegada a los productores. “Por ahora está en un nivel de ventanilla de banco, hay que subir un escalón y ver de qué manera, en conjunto con las entidades que representan a los productores hacer un trabajo de concientización, para aprovechar la llegada que ellos tienen a través de sus filiales y acercar esta herramienta”, sostuvo.

En esa línea, dijo que para tomar definiciones con las exportaciones de carne vacuna y su prohibición [hay 7 cortes de exportación vedados] “no hay que ser dogmático en esto”.

“Todo lo que podamos exportar, lo vamos a exportar. Estamos con niveles de exportación donde vamos a estar muy cerca de superar el año 2020, que fue récord, si no vamos a estar ahí muy cerca del año récord. Por lo cual decir que las exportaciones están cerradas es una mirada un poco parcial. Que se puede mejorar, sí se puede mejorar. No obstante, estamos en un número muy bueno. Creo que este esquema que contempla que siete cortes queden en el mercado interno sin exportar nos ha permitido ir creciendo en volumen de exportación en otros cortes, en otros destinos, en otros mercados, como es el mercado chileno, Colombia, Unión Europea, Israel y China. Hay que salir de esa falsa dicotomía y administrar estas tensiones temporales y de esto se sale creciendo”, aseguró.

En cuanto a las economías regionales dijo que hay que tener un esquema variable. “Pretendo ser muy pragmático y heterodoxo, hay que tener un dinamismo en la toma de decisiones que le permitan a todas las actividades tener rentabilidad. Para eso, no tenemos que caer en dogmáticos muy duros: si hay que ser flexible como ser en temas de reintegro de exportación”.

Bahillo indicó que la brecha, en alusión a la cambiaria, se tiene que “corregir, fundamentalmente, por el lado de la estabilidad macroeconómica, de la previsibilidad que se le tiene que dar a este país, en términos económicos”.

“Hace muchos años que no tiene previsibilidad, no es de ahora. Quizás hayamos tenido algunos episodios en el mes de julio que visibilizaron más eso, pero tenemos que trabajar en esa previsibilidad y achicar la brecha es bajando el techo. Eso se logra reconstruyendo confianza y con las medidas macroeconómicas acertadas”, afirmó.

En los últimos tramos de la entrevista, el secretario de Agricultura condenó los actos de vandalismo en los campos como ser roturas de silobolsas que se agravaron en los últimos años. “Son un delito, como funcionario público no puedo avalar ningún tipo de esa actitudes, lo condeno enérgicamente”, señaló. En tanto, deslizó que en los próximos días una empresa china de fertilizantes se instalará en el país.