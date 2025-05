“Paradójico”: es inminente la llegada de peras de China y un funcionario advierte que importar cuesta menos que producir en la Argentina

CÓRDOBA.- Aunque la Argentina, con epicentro en Río Negro, es la segunda exportadora mundial de peras, empezó a importar esa fruta desde China. Los productores de la región están en alerta porque sostienen que con el actual tipo de cambio y la carga impositiva perdieron competitividad. “Es paradójico que poner peras chinas acá cueste menos que producirlas en el país”, sintetiza el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández.

Los datos que hasta el momento tienen los productores y el funcionario es que hay un cargamento de peras chinas en tránsito. “No es una amenaza por su volumen, según entendemos, pero sí una señal. Nos debería llevar a revisar nuestra política pública respecto de economías regionales, requiere de menos carga impositiva e incentivos para exportar”, dice Fernández a LA NACION.

La producción de peras en la Argentina se concentra en el Alto Valle de Río Negro y en Neuquén. En las últimas dos décadas, sus exportaciones registraron variaciones significativas. Entre 2005 y 2012 el promedio rondó las 450.000 toneladas anuales para caer a unas 300.000 por año entre 2015 y 2023, año en el que sumaron 314.748.

Hay preocupación por la pérdida de rentabilidad en la actividad

En el 2024, apunta Fernández, Río Negro vendió afuera 140.000 toneladas. El 90% de la producción se exporta, una relación inversa a la que tiene la manzana, fruta de la que 85% queda en el mercado interno. Señala que la provincia tiene una combinación única de clima desértico y abundancia de agua que le da ventajas competitivas.

“La alta carga impositiva y el dólar anclado nos llevó a ser caros para el mundo -agrega-. Si bien el mercado tiene precios estables, estamos caros”. Los envíos se concentran en Brasil, Estados Unidos, Rusia y Europa. Alrededor del 55% del costo de la actividad es mano de obra que, a nivel local, es casi el doble que en Sudáfrica o Chile, los principales competidores de la Argentina.

Alrededor del 55% del costo de la actividad es mano de obra que, a nivel local, es casi el doble que en Sudáfrica o Chile, los principales competidores de la Argentina Shutterstock - Shutterstock

Preocupación

El productor Horacio Pierdominici indica a este diario que viene manteniendo una serie de reuniones con funcionarios porque a los productores el kilo de pera se lo pagan 16 centavos de dólar: “La de China vendrá a menos de eso? ¿Cómo hacen para que llegue más barata que la nuestra? Tenemos un dólar a un precio que no nos sirve y la mano de obra a un costo altísimo. No podemos competir. Tenemos que analizar qué vamos a hacer porque aparentemente no hay solución. Traer fruta de afuera es para no producir más, directamente”.

En el primer trimestre del año las importaciones argentinas crecieron considerablemente, especialmente desde Brasil y China. En el segundo caso, el incremento interanual fue del 77,3%, posicionándose como el principal proveedor de bienes.

Piden competir en "igualdad de condiciones" Ministerio de Producción y Agroindustria de RN

Nicolás Sánchez, titular de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), que reúne a las empresas exportadoras, admite que la importación desde China genera preocupación entre los productores de Río Negro y Neuquén.

En declaraciones periodísticas, sostuvo que “no podemos pretender que todos nos reciban y nosotros ser un mercado cerrado”, pero pidió que haya “igualdad de condiciones”, ya que el ingreso de peras a China enfrenta exigentes controles fitosanitarios y protocolos que demandan mucho tiempo hasta lograr una autorización.

Planteó que la “misma oportunidad” debe regir para la Argentina. También dijo que se contactaron con el secretario de Producción de Nación, Pablo Lavigne, quien les respondió que iban a “trabajar en el tema”.

Fernández añade a este medio que ya solicitó datos respecto de las condiciones que están vigentes para la entrada de fruta argentina a China, aunque descuenta que “deberían ser las mismas, deberían ser acuerdos recíprocos”.