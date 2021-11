Piden más móviles y personal policial para que recorran los campos

El recrudecimiento de los delitos rurales en los últimos tiempos en la provincia de Buenos Aires puso en alerta al campo. Por este motivo, cinco entidades del sector, pertenecientes al partido bonaerense de 9 de Julio, enviaron una carta al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, para hacerle un expreso pedido de móviles, equipamientos y personal para los Comandos de Prevención Rural (CPR) que operan en ese distrito.

En diálogo con LA NACION, el presidente de la Sociedad Rural de esa localidad, Fernando Mato, señaló que la inseguridad que se vive en el campo no cesa y no hay cómo prevenirla.

“La realidad nuestra es la todos los partidos de la provincia, todos tienen una problemática, es similar porque no existe una política de Estado en seguridad. En nuestro distrito son 400.000 hectáreas y más de 2500 kilómetros de caminos rurales que las patrullas deben recorrer, pero solo tenemos activos dos móviles, otro está en reparación. No existe capacidad operativa para hacer prevención y que los patrulleros recorran los caminos rurales”, indicó.

Según el dirigente, en el último mes hubo al menos unos 15 animales carneados y una decena de robos de herramientas en galpones y en casas rurales. Si bien algunos se resolvieron positivamente, no hay una solución preventiva.

“El último móvil que llegó al partido fue cuando estaba finalizando su mandato Daniel Scioli y lo entregó al final la exgobernadora María Eugenia Vidal. No hay políticas y estrategias de seguridad a largo plazo, entonces no tenemos previsión de cuántos móviles nos van a tocar y cuándo”, señaló.

En cuanto al personal, indicó que si bien hay en la actualidad unas 32 personas afectadas, solo están activas entre 20 y 25 policías que deben cubrir todos los turnos.

“La policía trabaja bien y la fiscalía también pero todo se traba en el proceso judicial, donde tardan hasta tres meses para librar una orden de allanamiento. En ese tiempo, la persona que robó ya se deshizo de todo lo sustraído”, detalló.

En este contexto, la entidad ruralista, en conjunto con la filial de CREA de esa ciudad, el Círculo de Ingenieros Agrónomos local y dos de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, Coninagro y Sociedad Rural Argentina (SRA), enviaron una carta al funcionario para describir la situación que atraviesan en el campo e instarlo “a que genere las condiciones necesarias para poder recibir los patrulleros, equipos necesarios y el personal que garantice el normal funcionamiento de CPR”.

“Hemos tenido un aumento de los ilícitos rurales a pesar de los esfuerzos realizados por los integrantes del CPR. No llegan a tiempo con la prevención por lo que se investiga directamente los casos, algunos con éxito y otros no. Más aun la lucha que significa el avance de las causas, con tiempos que no se relacionan a la velocidad necesaria para poder tener los resultados positivos deseados”, indicaron.

La idea de la carta surgió cuando llegó a conocimiento de distintas organizaciones ligadas al campo que en los ultimos días habían llegado móviles nuevos a otros distritos vecinos pero a su partido no. “Consideramos que la seguridad del sector rural y urbano deben ser uno de los temas más importantes para los gobiernos ya que la población debe tener la garantía necesaria para realizar los trabajos y, sobre todo, vivir con tranquilidad”, finalizaron.