Video: los incidentes del Obelisco por una protesta contra la reforma laboral, desde un drone

Manifestantes de izquierda convocaron este viernes por la mañana a una protesta en plena avenida 9 de Julio, frente al Obelisco, en la previa del tratamiento de la reforma laboral. El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, se debatirá en las próximas horas en la Cámara de Senadores.

En medio del fuerte tránsito en la zona, la Policía desplegó un amplio operativo para contener a los gremios que intentan cortas las calles. La marcha es encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que nuclea a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales.

Protesta en el Obelisco

Mapa de cortes, horario de la protesta y calles afectadas

Cerca de las 7 de la mañana de este viernes, manifestantes de FreSU y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) -quienes están de paro este viernes- se concentraron en la intersección de avenida 9 de Julio y avenida Corrientes. La consigna es: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”.

✋ Paro y movilización al Congreso



📅 Viernes 27 de Febrero

🕠 10hs

📍Salta y Av. de Mayo pic.twitter.com/rHLnKwma62 — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) February 24, 2026

A partir de las 9 se movilizaron hacia Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo, y se espera que desde allí comiencen la movilización hacia el Congreso de la Nación.

De acuerdo a lo que se informó en LN+, el centro porteño está rodeado por la Policía de la Ciudad. Se estima que al mediodía las inmediaciones del Congreso estén valladas y el tránsito en la zona se reduzca en las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

Los diputados Nicolás del Caño y Myriam Bregman acompañaron las protestas y señalaron, en diálogo con la prensa: “Me golpearon, me tiraron gas a mí, queremos que se pueda realizar la protesta sin represión”, dijo el legislador.

Bregman, en tanto, afirmó: “Están sacados los policías, violentos, la protesta es más que legítima. Lo que estamos haciendo es reclamar. La Policía te encapsula porque [Patricia] Bullrich -exministra de Seguridad de la Nación- colonizó con su ideología a las fuerzas”.