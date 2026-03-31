Cuatro muertos por un choque frontal entre un camión y una camioneta en la ruta 5
El accidente ocurrió en el kilómetro 284 durante la noche del lunes; los hombres eran de Carlos Casares y viajaban a Nueve de julio
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Cuatro pasajeros de una camioneta fallecieron este lunes por la noche, luego de chocar contra un camión en la Ruta Nacional 5. El accidente se originó cuando un vehículo de mayor porte perdió el control y su acoplado quedó atravesado en medio de la ruta. Al intentar esquivarlo, el conductor del vehículo realizó una maniobra y luego impactó contra un segundo transporte de carga.
Por la velocidad y la magnitud del choque, todos los ocupantes de la camioneta, una Renault Koleos, murieron en el momento. Sucedió en el kilómetro 284, jurisdicción de Nueve de Julio. Las víctimas fueron identificadas como Julio César Ballesteros, de 52 años; Federico Ballesteros, de 53; Ezequiel Ballesteros, de 32; y Horacio Delfor Aroski, de 65, según informó el medio local Cadena Nueve.
La reconstrucción preliminar del hecho indicó que el camión Mercedes Benz 1634, conducido por Daniel Dante Algañaraz, mordió la banquina mientras circulaba en sentido Nueve de Julio-Carlos Casares. Al intentar retomar su camino, el acoplado realizó un efecto tijera y quedó atravesado de forma parcial sobre el pavimento.
Los integrantes de la familia Ballestero circulaban en sentido contrario y, al ver lo ocurrido, el conductor realizó una maniobra de esquive hacia la banquina opuesta. Al intentar reincorporarse, el vehículo chocó de frente contra un segundo transporte, un Iveco 170 que manejaba Dante Iván Benítez, que venía de Mendoza y transportaba arena.
Algañaraz, de 48 años, y Benítez, de 44, resultaron ilesos tras el accidente. El transporte de carga que recibió el impacto quedó volcado con sus cuatro ruedas hacia arriba en la zona de la banquina. El estado de la camioneta quedó descrito por los peritos como irreconocible debido a la magnitud del golpe.
La UFI 2 del Departamento Judicial de Mercedes inició las actuaciones correspondientes. El ayudante fiscal del distrito supervisó las tareas de preservación de la escena y los peritajes iniciales. El tránsito en la zona permaneció interrumpido totalmente en ambos sentidos durante esas tareas de emergencia, según el medio local El Regional digital.
En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios de Nueve de Julio, bajo las órdenes del comandante Sergio Fernández. También prestaron servicio los Bomberos de Carlos Casares, efectivos del Destacamento de Policía Vial, agentes de la empresa de peaje y el servicio de emergencias del Hospital Julio de Vedia.
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