Barron Trump está a pocos días de oficializar su nuevo proyecto. Para mayo de este año se prevé el lanzamiento de SOLLOS Yerba Mate, una empresa encabezada por el hijo del presidente de EE.UU. y dedicada a la venta de bebidas con yerba mate, una infusión muy consumida en países como Argentina, Uruguay y Brasil.

Qué se sabe del lanzamiento de SOLLOS Yerba Mate, la nueva empresa de Barron Trump

De acuerdo con Fox Business y la cuenta de la empresa en LinkedIn, la presentación está pautada para mayo 2026 y la mercancía se venderá en línea a través de su sitio web oficial.

Llega en mayo: Barron Trump lanza su marca de bebidas energéticas con foco en el sur de Florida

El primer producto anunciado es un paquete de 12 latas con sabor a piña y coco (Pineapple + Coconut).

El diseño es de color azul claro con letras en negrita y el gráfico tiene un sol naranja y amarillo que da fuerza a su mensaje de ser “la bebida del verano”.

“Un paso más cerca del lanzamiento. La bebida perfecta para el verano”, cita la marca en su cuenta de LinkedIn.

Los inicios de SOLLOS Yerba Mate, la bebida del hijo de Donald Trump

SOLLOS Yerba Mate nació con la idea de complementar el estilo de vida en el “Estado del Sol”, según explicaron sus redes sociales.

En un principio se buscó registrarla con el nombre de SOULSTICE, INC., pero fue rechazado por las autoridades de Florida al no estar disponible, según consignó Newsweek.

La compañía busca representa el estilo de vida en Florida Captura de pantalla/LindkedIn

El concepto del nombre está en el “sol”. Las primeras tres letras aluden a la estrella y las últimas tres corresponden a la misma palabra al revés.

Con esto se busca representar el ciclo completo del astro y la idea de que “empieza donde termina”.

“Nacido en el Estado del Sol. Todo empieza donde termina”, destaca el slogan de la compañía de bebidas energéticas.

De acuerdo con los documentos presentados en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el menor de la familia Trump es uno de los directores de la empresa.

El resto de la directiva está conformada por Spencer Bernstein, Stephen Hall, Rodolfo Castillo y Valentino Gómez.

Barron Trump es uno de los directores de SOLLOS Yerba Mate junto con otras cuatro personas Matt Rourke - AP

Tanto Bernstein como Hall fueron compañeros de Trump en la escuela secundaria de Oxbridge Academy en Palm Beach.

El primero pospuso su último semestre en la Universidad de Villanova para dedicarse de tiempo completo al desarrollo de este negocio, mientras que el hijo del presidente continuó como estudiante en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York (NYU).

Cómo se consolidó la compañía de Barron Trump

La empresa recaudó para principios de 2026 US$1 millón en capital mediante una colocación privada. Spencer Bernstein confirmó esta información a través de su cuenta en LinkedIn.

El cofundador aseguró que el pasado 8 de enero lograron cerrar su ronda de capital semilla LinkedIn/Spencer Bernstein

“Desde el final del año escolar pasado he estado trabajando junto a mi cofundador, Stephen Hall, y algunos amigos cercanos en SOLLOS Yerba Mate”, dijo en una de sus publicaciones.

“El 8 de enero alcanzamos un hito importante y cerramos nuestra ronda de capital semilla”, agregó.

La empresa fue registrada en Delaware en diciembre de 2025 y luego en Florida en enero de este año.

Su sede operativa se encuentra en una residencia privada de cinco habitaciones en Palm Beach, Florida, a pocos minutos del complejo residencial de Donald Trump.