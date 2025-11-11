Por qué el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas a 19 familias y cómo se resolvió un conflicto de 30 años

Adolfo Farías, un referente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), ofreció detalles sobre la resolución de un conflicto territorial de larga data. La disputa involucró a Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei, y a un grupo de pobladores de la provincia. El acuerdo finalizó con la transferencia de una porción de un campo de casi 7000 hectáreas a los ocupantes históricos del lugar.

La transferencia de tierras se concretó a través de un acuerdo que puso fin a una extensa disputa. Norberto Milei cedió aproximadamente 3300 hectáreas de un campo de casi 6700 hectáreas a 19 familias que vivían en el lugar. El pacto se formalizó en una escribanía del interior de Santiago del Estero en septiembre de 2024. El conflicto por la posesión de estas tierras en la zona de Pampa Atun, departamento Mitre, se prolongaba por más de 30 años.

Adolfo Farías, en una entrevista con el canal Info Del Estero, explicó que la titularidad del campo se conoció con claridad después de la elección presidencial. “Nunca se supo bien quién era el dueño y después que gana las elecciones Milei se supo que la titularidad, porque la posesión siempre fue de estas 19 familias, era de esta persona, del ‘padre de la criatura’, como le digo yo’, en referencia a Norberto Milei.”, afirmó el referente del Mocase.

La Mesa de Diálogo y el debate interno

El inicio de la solución ocurrió tras una convocatoria formal a una Mesa de Diálogo, según relató Farías. La invitación generó un debate interno dentro del Mocase y entre las comunidades afectadas. Tras varias reuniones, la organización y las familias decidieron participar en las conversaciones. “Nos generó un debate interno y tuvimos varias reuniones con las comunidades donde decidimos que había que dialogar”, sostuvo el dirigente.

Farías justificó la decisión de negociar con cualquiera que pueda ofrecer una solución a los problemas de las comunidades campesinas. “Nosotros como Mocase, si tenemos que sentarnos con Donald Trump nos vamos a sentar. ¿Por qué no nos podemos sentar?”, expresó.

El planteo de las familias era claro: solicitar la superficie del territorio indígena que ya estaba relevado durante gobiernos anteriores. “Pusimos el plano sobre la mesa, nosotros le hicimos el planteo de lo que demandaba la comunidad, que quería su superficie del territorio indígena relevado”, detalló Farías sobre el encuentro.

La defensa de Mocase frente a las críticas

La negociación con el padre del presidente generó cuestionamientos hacia la organización campesina. Farías se defendió de las críticas recibidas por sentarse a dialogar con Norberto Milei. “Nos castigaron mucho… ‘eh te juntaste con el padre de Milei’, nos apuntaron”, comentó.

El referente del Mocase contrapuso la situación con otras figuras que mantienen vínculos con el entorno presidencial. “Hay otros que se juntaron con el padre de Milei y está todo bien. Y otros que se juntan con Javier Milei y está todo bien, no pasa nada”.

El dirigente defendió el acuerdo como un logro para las familias afectadas. “¿Por qué no podemos llevar tranquilidad y felicidad a una comunidad santiagueña juntándonos con quien sea para resolver un problema? ¿Qué, está mal resolver un problema?”, preguntó de forma retórica. Para Farías, la acción no fue una negociación en términos peyorativos, sino la resolución de una demanda comunitaria.

