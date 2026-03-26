“Acto de amedrentamiento”: la policía de Gildo Insfrán entró en una chacra donde estaba la presidenta de Federación Agraria

Una reunión de productores en Formosa, en el marco de una gira gremial, terminó el viernes pasado envuelta en tensión tras la intervención de la policía en una zona de chacras. El episodio se dio con la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, presente en el lugar, y generó preocupación y un fuerte rechazo de la entidad, que lo calificó como un “acto de amedrentamiento” y una situación “contraria a la vida democrática”.

El momento en que la policía entró en un campo de Formosa

El hecho ocurrió durante una recorrida que autoridades de la entidad realizaban por distintas localidades de la provincia, donde mantenían encuentros con productores, visitaban establecimientos y analizaban la situación de las economías regionales.

Según relató la propia Sarnari, la situación se produjo en la localidad de Laguna Naineck luego de una jornada de actividades que incluyó visitas a fincas, plantaciones de banana y producciones porcinas, además de reuniones con la filial local, mujeres federadas y el centro de juventud.

Dirigentes y productores durante la gira gremial en Formosa, donde se registró el episodio con la presencia policial Captura de video

“Habíamos terminado de recorrer una chacra de un federado y estábamos compartiendo un almuerzo con miembros de la filial cuando se acercó la policía a preguntar si estábamos reunidos, para qué estábamos reunidos y cuál era la intencionalidad del encuentro”, contó la dirigente.

De acuerdo con su testimonio, la intervención de los efectivos generó desconcierto y preocupación, ya que se trataba de una reunión privada, dentro de una propiedad, sin que existiera ninguna situación irregular. “Sigo tratando de encontrar una explicación lógica a esta presencia de la policía, y la verdad es que no la encuentro”, afirmó.

En esa línea, la presidenta de la entidad advirtió sobre el trasfondo del episodio. “Es preocupante que en democracia todavía se utilice la fuerza policial para intentar intimidar, vulnerando principios básicos como la libertad de expresión y el derecho a reunirse”, sostuvo.

Remarcó que atravesar una situación de este tipo en primera persona genera una percepción más profunda del problema. “Uno escucha a veces historias así, pero vivirlas en carne propia da cuenta de la vulnerabilidad con la que se encuentran muchos ciudadanos y productores. Eso es preocupante”, señaló. Y agregó: “La memoria también debería servir para reflexionar sobre estos hechos y que lo injusto no nos sea indiferente”.

Tras lo ocurrido, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Federación Agraria Argentina difundió un comunicado en el que expresó “su profunda preocupación y enérgico rechazo” por el episodio.

"Es preocupante que en democracia todavía se utilice la fuerza policial para intentar intimidar", dijo Sarnari Captura de video

En el texto, la entidad sostuvo que lo sucedido constituye “un claro acto de amedrentamiento” hacia dirigentes en pleno ejercicio de su actividad gremial y advirtió que este tipo de hechos “resultan contrarios a la vida democrática”. Exigió “el inmediato cese de cualquier forma de hostigamiento” y reclamó el pleno respeto a derechos fundamentales como la libertad de reunión, expresión y organización.