Primera estimación: en una provincia esperan una caída de la siembra de trigo

La primera estimación para la siembra de trigo 2026/2027, que se iniciará en mayo próximo, marca una baja respecto del año pasado en la provincia de Córdoba, una de las principales productoras.

Según un relevamiento de la Bolsa de Cereales de esa provincia, allí la implantación del cultivo se ubicará en 1.409.300 hectáreas, una merma del 3% respecto del ciclo agrícola pasado. Para la entidad, pese a la merma, la siembra quedará un 31% por encima del promedio histórico 2007/2008-2025/2026.

Por estos días, en el agro se habla de la suba de los fertilizantes nitrogenados, en especial la urea, que se encuentra en el valor más de los últimos cuatro años por el impacto de la guerra en Medio Oriente. El informe de la entidad habla de un incremento de los costos.

“Para el trigo, la superficie registraría una disminución interanual de 38.000 hectáreas. No obstante, el área sembrada se mantendría por encima del promedio histórico, en línea con lo observado desde la campaña 2024/25″, dijo la organización. Remarcó: "Si bien los cálculos del Departamento de Economía de la Bolsa de Cereales de Córdoba indican que la última campaña habría presentado una rentabilidad positiva, el menor atractivo estaría asociado, principalmente, al incremento en los costos directos de producción, con especial incidencia del precio de los fertilizantes".

El área con el cereal quedará, pese a la merma, por encima del promedio histórico Publicado en X

Para recordar, en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había señalado sobre el impacto de la guerra en los fertilizantes: “El precio FOB de la urea en orígenes con significativa participación en las exportaciones registró un incremento de hasta 42%. Apenas una semana después de iniciado el conflicto, el FOB del fertilizante nitrogenado en Medio Oriente había trepado desde US$483/t hasta US$685/t. Debemos remontarnos a fines de 2022 para encontrar niveles de precios similares”.

Además, según ese reporte, el 39,3% de los fertilizantes nitrogenados que importa la Argentina provienen de Medio Oriente, la región hoy en conflicto.

En tanto, la Bolsa de Cereales de Córdoba detalló que, si bien el promedio provincial para la siembra de trigo muestra un ajuste a la baja, “existe una variabilidad de tendencias en los reportes de los referentes zonales”.

Sobre este último punto precisó: “Entre los colaboradores que proyectaron un aumento o mantenimiento del área, el principal fundamento es la adecuada disponibilidad de humedad en el perfil”.

Por otra parte, la entidad trazó una estimación para la siembra de garbanzo en esa provincia, cultivo que caería un 9%, a 20.800 hectáreas.

“El garbanzo profundizaría la caída de superficie iniciada la campaña pasada, en un contexto de elevados niveles de stock que reducen la rentabilidad esperada del cultivo. Este factor fue señalado como el principal motivo que desalienta la siembra del cultivo. Dentro del componente rentabilidad, se incluye además la incertidumbre asociada al actual contexto geopolítico, que dificulta las rutas de comercialización y añade volatilidad al escenario de negocios para la especialidad”, dijo.

La guerra en Medio Oriente disparó los precios de los fertilizantes Shutterstock

Añadió: “En segundo lugar, se mencionó el contenido hídrico en el perfil. La disponibilidad de agua en el suelo actual es buena pero su evolución mantiene cautela en la toma de decisiones. Entre otros motivos decisores, tanto para trigo como para garbanzo, se mencionan la rotación de cultivos y las necesidades financieras”.