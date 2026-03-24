Guerra en Medio Oriente: alerta para la agricultura argentina a menos de dos meses de una siembra clave

Cuando restan menos de dos meses para que se inicie en la Argentina la siembra de trigo, la urea, un fertilizante clave para el cereal, se encuentra en los valores más altos de los últimos cuatro años, como consecuencia de la guerra en Medio Oriente. La urea es un fertilizante nitrogenado, gas transformado en ese insumo. El trigo tuvo la campaña pasada una cosecha récord con 29,5 millones de toneladas, un salto del 46,7% versus el ciclo anterior en medio de buenas productividades del cereal.

El dato fue destacado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que, además, advirtió que el 39,3% de los fertilizantes nitrogenados que importa la Argentina provienen de Medio Oriente, la región hoy en conflicto.

“El precio FOB de la urea en orígenes con significativa participación en las exportaciones registró un incremento de hasta 42%. Apenas una semana después de iniciado el conflicto, el FOB del fertilizante nitrogenado en Medio Oriente había trepado desde US$483/t hasta US$685/t. Debemos remontarnos a fines de 2022 para encontrar niveles de precios similares”, dijo el reporte.

Según la Bolsa rosarina, “a tres semanas de iniciado el conflicto y sin vistas de una conclusión cercana, las cotizaciones se mantienen estables en esos valores superiores”.

En 2025, la Argentina tuvo el segundo registro en importación de la historia con 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, un aumento del 28% frente a 2024, cuando se habían importado 3,2 millones de toneladas.

Para destacar, los fertilizantes nitrogenados —entre los que se destacó la urea— fueron los más importados, con 2,10 millones de toneladas, equivalentes al 52% del total. Después siguieron, según la BCR, los fosfatados —siendo fosfato monoamónico y fosfato diamónico los principales—, con 1,87 millones de toneladas (46%), mientras que los potásicos sumaron 85.000 toneladas (2%).

“En comparación con el año anterior, las importaciones crecieron 24% en los nitrogenados, 33% en los fosfatados y cayeron 1% en los potásicos”, indicó la BCR.

Acopio de urea granulada, uno de los principales fertilizantes utilizados en la agricultura Archivo

Con muy buenas siembras en trigo y en maíz el año pasado, en ese contexto fue que se dio el salto de las compras al exterior de este insumo. También influyó que Profertil, la principal productora de urea en el mercado local, estuvo varias veces parada. “Siguiendo datos preliminares de Fertilizar y Ciafa, el 2025 registraría el tercer mayor consumo doméstico de fertilizantes del que se tenga registro. El dato estimado por las entidades arroja que el sector consumió 5,1 millones de toneladas de fertilizantes, lo que representa un 3% más que en 2024. A la vez, esto marcó un tercer año consecutivo de recuperación del consumo. Sin embargo, a pesar de un crecimiento en el consumo, la intensidad de la aplicación no le siguió el ritmo. En este sentido, desde Fertilizar destacan que la cosecha récord de trigo se produjo en paralelo a una caída en las dosis aplicadas por hectárea”, destacó la BCR.

En menos de dos meses se inicia la siembra de trigo LA NACION

La Bolsa rosarina remarcó: “Resulta clave indagar en el origen de las cifras de importación para 2025. Por el lado de los nitrogenados, Nigeria, Rusia y Argelia encabezan el podio, con 15%, 13% y 13% de participación, respectivamente. Les siguen Omán, Turkmenistán y Qatar, no muy lejanos. Para el otro conjunto mayoritario de fertilizantes —los del tipo fosfatado—, China, Marruecos y Rusia proveen el 28, 23 y 14% de las importaciones, respectivamente”.

Según el reporte, con la guerra la paralización del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz “pasó a tener el protagonismo en la dinámica del mercado de fertilizantes”. Sobre esto dimensionó. “Por este estrecho fluye un tercio de las exportaciones mundiales de fertilizantes. Tras la restricción a la movilidad del canal, se vieron comprometidas las entregas de los insumos a sus destinos”.

La importación de fertilizantes por origen

Detalló que la cadena de suministros de la urea “fue sensiblemente afectada por la escalada del conflicto y sus repercusiones. Tras un ataque iraní a las instalaciones de Qatar Energy - el principal exportador de GNL del mundo –, la empresa estatal qatarí suspendió su actividad, y con ello sus exportaciones. Es decir, con o sin reapertura del estrecho de Ormuz, parte de la infraestructura energética del Golfo Pérsico ya sufre disrupciones que están afectando las cadenas de suministro”.

La localización del Estrecho de Ormuz

Explicó que, además, las exportaciones de gas de este país se concentraban en un 80% en Asia, sobre todo en India y China, dos grandes productores -y a la vez demandantes- de urea, lo que condiciona el abastecimiento interno de gas natural, clave para producir el fertilizante.

“Entre las consecuencias inmediatas en la producción de urea encontramos, por un lado, el cierre de tres grandes plantas productoras de urea en la India, que ya no podían contar con el abastecimiento del GNL qatarí, y por otro, la decisión de China de liberar sus reservas comerciales nacionales de fertilizantes”, precisó.