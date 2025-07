Primera reunión: Javier Milei recibirá a la Mesa de Enlace luego del aumento de las retenciones

La Mesa de Enlace se reunirá con el presidente, Javier Milei, el próximo martes, según adelantó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Todavía no está confirmado el lugar del encuentro. Será la primera vez que la agrupación ruralista mantiene una charla a solas para hablar con el jefe de Estado los temas de la actividad. Vale recordar que el gobierno nacional viene de subir las retenciones a la soja y el maíz, entre otros granos, a sus alícuotas originales a enero pasado, lo que enojó al campo. En tanto, prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 las alícuotas reducidas para el trigo y la cebada. El tema de las retenciones estará en la agenda y, también, las modificaciones en organismos como el INTA, dijeron a este medio.

“El próximo martes, a media mañana, nos reuniremos los cuatro presidentes de la entidades con el máximo mandatario para abordar temáticas vinculadas al sector”, dijo Pino. La Mesa de Enlace está integrada por, además de la SRA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro.

Este dirigente le planteará al jefe de Estado el tema de los derechos de exportación, dijeron a LA NACION en la SRA. Pino había pedido el encuentro con Milei en un reciente desayuno donde le llevó la invitación para que asista, el 26, a la inauguración oficial de la muestra, y la reunión, tras su gestión, se terminó de cerrar anoche.

“Retenciones va seguro”, indicaron, en tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ante una consulta sobre los temas que el campo buscará poner en agenda.

Andrea Sarnari, presidenta de FAA, expresó: “La agenda no va a diferir de los temas que venimos conversando y planteando a la Secretaría de Agricultura y le hemos hecho al ministro de Economía [Luis Caputo]: retenciones y la necesidad de que las bajas sean graduales, definitivas hasta llegar a cero, la falta de rentabilidad que atraviesa el sector y el riesgo que corren los productores. Por supuesto que estarán, seguramente en la conversación, las modificaciones en los organismos públicos de los últimos días que afectan al sector". En el caso del INTA, el Gobierno, por decreto, le sacó la autarquía, lo pasó de organismo descentralizado a desconcentrado y puso todo el poder en la figura de su presidente, Nicolás Bronzovich. Al perder la autarquía no podrá hacer un manejo directo de los recursos como antes. Además se removió el Consejo Directivo, que era el máximo órgano de decisión. En su lugar se creó un Consejo Técnico donde, si bien seguirán las entidades del agro, no tendrá el poder del anterior Consejo Directivo. Los cargos del Consejo Técnico ya no serán más rentados. Hoy LA NACION reveló que el Gobierno analiza desprenderse de más de 40.000 hectáreas del organismo.

Sarnari agregó: “Aprovecharemos la oportunidad para que conozca nuestras necesidades en primera persona, que desde ya es todo un gesto simbólicamente que el presidente de la Nación reciba a la Mesa de Enlace”.

La Mesa de Enlace. Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (Federación Agraria), Lucas Magnano (Coninagro) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) Santiago Filipuzzi

Momento

El martes, a las 8 AM, llegará a la Exposición Rural de Palermo 2025 el primer animal de la muestra que se realizará del 17 al 27 del actual. El encuentro con Milei, dijeron en la SRA, será luego del arribo del primer animal. Todavía no está definido el lugar de la reunión con el mandatario.

“Hace unos días estuve con Javier Milei, porque fui a llevarle la invitación para el Acto de Inauguración de la Exposición, y acordamos esta reunión para que los dirigentes podamos trasladar, en primera persona, las diversas cuestiones vinculadas al sector”, precisó Pino.

La entidad destacó “la importancia y el valor de estos espacios como ámbitos propicios para fomentar el diálogo y la participación de todos los actores involucrados”.

Entre el 27 de enero pasado y el 30 de junio último, el Gobierno rebajó las retenciones del 33 al 26% para la soja y del 12 al 9,5% para cultivos como el trigo, el maíz y la cebada. Pese a la presión del campo, finalizado el beneficio las autoridades dejaron que la soja vuelva al 33% y el maíz al 12%. Solo al trigo y a la cebada se le permitió seguir con alícuotas reducidas del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.

Según un reciente informe de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), con un 33% de retenciones la soja se tornaría inviable en el 80% de la superficie agrícola. En el caso del maíz, con un 12% de DEX el área viable se reduce al 39%.

Por su parte, en un informe el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) calculó que el regreso de las retenciones a sus alícuotas anteriores significará la pérdida de recursos por casi US$1000 millones para las provincias de Córdoba, Santa Fe y la mencionada Entre Ríos.