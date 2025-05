Productores rurales en alerta en Bacacay por el desborde de un conducto de agua

A la vera del canal 12 de Octubre, en el camino rural que une Bacacay con La Sofía, partido de Nueve de Julio, la situación se volvió crítica. A 4000 metros de la localidad de Bacacay, una pared del canal cedió hace cuatro días, y provocó el ingreso de agua hacia los caminos y campos de la zona. Desde entonces, según denunciaron los productores de la zona, el avance del agua no se detiene. A través de un video reflejaron que el camino rural se encuentra inundado y los campos anegados.

"Esta grieta se arregló el sábado y hoy amanecimos con 3 roturas nuevas. El agua no espera. No hay domingo, no hay horario, no hay trámites administrativos. El agua avanza y las soluciones nunca llegan ni a tiempo ni en forma. En el video, el productor Federico Ortiz, de Bacacay, Nueve de Julio“, escribió la productora Patricia Gorza en sus redes sociales. Los productores habían advertido sobre la rotura del canal días atrás.

Ortiz explicó en las imágenes que hacía cuatro días la pared del canal no resistió. “Estamos a 4000 metros de la estación Bacacay, camino que une Bacacay con La Sofia, a la orilla del canal 12 de Octubre de La Sofía", dijo el hombre que denunció el estado de la situación de los caminos.

Federico Ortiz, Productor De Bacacay, Nueve De Julio

Así, comenzó a explicar que comenzó a filtrarse el agua, con una inundación en el camino, y anegación de los campos. “Se acelera la inundación. En función de lo que han sido las inundaciones anteriores, en esta no estamos lejos de las otras, y se empieza a llenar bajo para la ruta 65, y llega esta agua hasta Bacacay, aparte de la que llega por el canal. Solita empieza a buscar la calle“, relató el vecino.

Mientras tanto, los productores observan con preocupación cómo se repite el patrón de otras inundaciones pasadas. Según detalló, el agua comienza a acumularse hacia la ruta 65, avanzando desde distintos frentes: la que llega desde el canal y la que se filtra directamente por el camino.

En resumen, para los productores de la región, el sábado se había logrado reparar una grieta, pero este lunes amanecieron con tres roturas nuevas. La dinámica del agua, imparable, no da respiro en la región y se suma a los efectos de las inundaciones anteriores que ya tuvieron y al mal estado de los caminos rurales.

Ortiz señaló que el canal fue construido entre las inundaciones de 2001 y 2003, con grandes dificultades, y finalmente fue adecuadamente acondicionado y limpiado en 2011. En 2012 se produjo una inundación breve, pero al encontrarse el canal en óptimas condiciones logró evacuar el agua en un plazo de dos meses, entre agosto y octubre de ese año.

Desde aquella limpieza de 2011 hasta hoy han transcurrido 14 años. Durante ese tiempo, pasaron gobiernos de distintas orientaciones políticas, hubo precios récord y también precios bajos, pero ninguno se ocupó de limpiar ni reacondicionar la zona. Nueve de Julio se encuentra entre Alberti —donde nace el río Salado— y la cuenca que recibe agua proveniente de Carlos Casares y Pehuajó. Esa agua, inevitablemente, pasa por ahí. Sin embargo, una cosa es que el agua circule, y otra muy distinta es que se estanque, provocando inundaciones y destruyendo todo a su paso, dijeron.