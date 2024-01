escuchar

Luego de que se conociera el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que busca eliminar la barrera zoofitosanitaria de carne bovina con hueso plano desde otras regiones del país hacia el sur del Río Colorado, productores patagónicos rechazaron tal iniciativa por tener solo “un objetivo claramente comercial”.

En un comunicado, la Asociación Rural de Tierra del Fuego, la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz y la Sociedad Rural de Neuquén, alertaron sobre esto porque “implicaría la pérdida inmediata del status generando un perjuicio inmensurable a todos los productores, trabajadores y demás integrantes de la cadena ganadera patagónica”.

“Instamos a gobernadores y legisladores patagónicos a rechazar proyectos oportunistas y defender, juntos, nuestro estatus sanitario”, enfatizaron.

El proyecto en cuestión pertenece al diputado nacional por La Pampa Martín Ardohain (Pro) y tiene como objetivo levantar la barrera fitosanitaria que impuso el Senasa y que se dé libre tránsito al producto cárnico con hueso. En rigor, este impedimento divide al país en dos grandes regiones con estatus sanitario diferente respecto de la fiebre aftosa.

“El proyecto presentado, entre otras cosas, desconoce que la determinación del status sanitario no es una cuestión comercial, y no es potestad del Poder Legislativo nacional, si no que lo otorgan organismos internacionales, y lo validan luego países compradores exigentes en la materia como Japón o la Unión Europea”, remarcaron las entidades patagónicas.

“Este proyecto también se lleva puesto el esfuerzo de años de miles de productores patagónicos que nos ha permitido lograr y mantener el más alto status existente respecto de la fiebre aftosa, que es libre sin vacunación. Resulta llamativo que el diputado no explique el motivo por el cual, en todo el país salvo Patagonia, se sigue vacunando y ello es en función de un status sanitario diferente. El que quiere ser parte de la Patagonia debe trabajar para mejorar su status y no al revés”, agregaron.

“Barrera innecesaria”

En su iniciativa, Ardohain argumentó que la persistencia de esta barrera no solo es “innecesaria”, sino que también conlleva “graves pérdidas económicas y sociales” en la región Patagónica. Indicó que genera “desabastecimiento” y un consecuente aumento de los precios. Además, destacó que levantar dicha restricción no solo eliminaría la comercialización clandestina, sino que también reduciría los riesgos sanitarios. La medida favorecería a La Pampa por su proximidad para abastecer al resto de las provincias de la Patagonia.

En este sentido, señaló que las provincias libres de Aftosa sin vacunación “están padeciendo un alarmante desabastecimiento de ciertos cortes que ellas no pueden producir, ni tampoco importar”. Expuso que “dicho desabastecimiento impacta directamente en el aumento de precios para los consumidores, dado que los productores locales no pueden satisfacer la demanda generada”.

Sostuvo que la restricción para la carne con hueso “no solo es innecesaria, sino que su continuidad acarrea graves pérdidas económicas y sociales a toda la región patagónica”. Además, dijo que los cortes de carne bovina con hueso plano, prohibidos por la restricción, se destinan exclusivamente a la cocción, haciendo según la OMS que la actividad viral en estos casos “resulte nula”. A Ardohain lo acompañó en el proyecto Luis Picat, diputado por la UCR de Córdoba.