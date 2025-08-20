LA NACION
Content LAB para Metalfor
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Pura tecnología. Las novedades de Metalfor en el Congreso Internacional de Maíz

La firma cordobesa participará de la 4° edición del Congreso Internacional de Maíz con su fertilizadora de última generación y planes financieros diseñados para acercar tecnología al productor.

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Con 4 plantas en Argentina y Brasil, Metalfor busca responder al gran desafío de la agricultura: mejorar la productividad con soluciones ágiles y eficientes.
Con 4 plantas en Argentina y Brasil, Metalfor busca responder al gran desafío de la agricultura: mejorar la productividad con soluciones ágiles y eficientes.

La empresa de maquinaria agrícola Metalfor será una de las protagonistas de la 4° edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM), que tendrá lugar el 27 y 28 de agosto en Rosario. Allí presentará su más reciente innovación: la fertilizadora F7040N LX, definida por la firma como “la evolución en fertilización automática”.

El equipo cuenta con mayor capacidad de carga, nuevo ancho de labor y cortes automáticos, lo que permite optimizar eficiencia y precisión en el lote. Está equipada con motor Cummins QSBb 6.7 electrónico de 185 HP y un tanque con capacidad de 3.600 litros.

Además, la compañía dará a conocer alternativas de financiamiento exclusivas para máquinas nuevas y usadas, con el objetivo de facilitar el acceso a tecnología de última generación. “El gran desafío de los productores argentinos será mejorar la productividad en su campo. Para ello, las empresas cumpliremos un rol fundamental entregando máquinas ágiles, eficientes y con bajos costos de mantenimiento”, señalaron desde la firma.

Un evento de referencia para el sector

Para Metalfor, el CIM es una instancia estratégica para acercarse a productores y prestadores de servicios que buscan soluciones de alta tecnificación. En un contexto donde estimaciones privadas ya dan cuenta de una recuperación del área que alcanza las 7 millones de hectáreas, la presentación de innovaciones y el intercambio de conocimientos se vuelven clave para el futuro.

Con entrada libre pero cupos limitados, el congreso reunirá a más de 120 especialistas de Argentina y del mundo en el Salón Metropolitano de Rosario, donde se abordarán temas clave para la cadena del maíz: enfermedades, brechas de rendimiento, impacto del clima, nuevas variedades, situación de la chicharrita, agregado de valor, huella de carbono, biocombustibles, biotecnología, mercado internacional, financiamiento, economía y avances en inteligencia artificial.

Oradores y paneles

Entre los expertos argentinos sobresalen Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borrás, Santiago Tourn, Beto Peralta, Tino De Rossi, Lucrecia Couretort, Jorge Mercau y Norma Formento.

La lista internacional presenta por primera vez en Argentina a Tony John Vyn (Estados Unidos), junto con Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (México), Luiz Gustavo Floss, Cristina Tonial Simões, Sergio Simões y Sergio Abud Da Silva (Brasil), Nicolás Maltese (Uruguay) y Heather Tredgold (Sudáfrica).

También estarán presentes especialistas destacados en clima como Eduardo Sierra y Leo De Benedictis; analistas de la situación nacional como Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, y Lucas Romero; así como referentes en economía agroindustrial como Salvador Di Stefano, David Miazzo, Marcelo Elizondo y Sebastián Senesi.

El panel de inteligencia artificial estará conformado por Fredi Vivas, ingeniero exoerto en IA y docente de la Universidad de San Andrés, y el empresario tecnológico Mateo Salvatto.

La Región Centro contará con la representación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mantarás; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; y el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
campo
Más leídas de Campo
  1. Fuerte reclamo del campo por obras, una reforma tributaria y seguridad rural
    1

    “Todavía falta mucho”: fuerte reclamo del campo por obras, una reforma tributaria y seguridad rural

  2. Se conoció la nueva estructura organizativa y hay expectativa por una decisión en el Senado
    2

    La reforma del INTA: se conoció la nueva estructura organizativa y hay expectativa por una decisión en el Senado

  3. Las "supervacas" que convirtieron a Brasil en el mayor exportador de carne en el mundo
    3

    Las “supervacas” que convirtieron a Brasil en el mayor exportador de carne en el mundo

  4. Advierten sobre una situación muy crítica entre pequeños productores de caña de azúcar
    4

    Números en rojo: advierten sobre una situación muy crítica entre pequeños productores de caña de azúcar

Cargando banners ...