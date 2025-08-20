Pura tecnología. Las novedades de Metalfor en el Congreso Internacional de Maíz

La empresa de maquinaria agrícola Metalfor será una de las protagonistas de la 4° edición del Congreso Internacional de Maíz (CIM), que tendrá lugar el 27 y 28 de agosto en Rosario. Allí presentará su más reciente innovación: la fertilizadora F7040N LX, definida por la firma como “la evolución en fertilización automática”.

El equipo cuenta con mayor capacidad de carga, nuevo ancho de labor y cortes automáticos, lo que permite optimizar eficiencia y precisión en el lote. Está equipada con motor Cummins QSBb 6.7 electrónico de 185 HP y un tanque con capacidad de 3.600 litros.

Además, la compañía dará a conocer alternativas de financiamiento exclusivas para máquinas nuevas y usadas, con el objetivo de facilitar el acceso a tecnología de última generación. “El gran desafío de los productores argentinos será mejorar la productividad en su campo. Para ello, las empresas cumpliremos un rol fundamental entregando máquinas ágiles, eficientes y con bajos costos de mantenimiento”, señalaron desde la firma.

Un evento de referencia para el sector

Para Metalfor, el CIM es una instancia estratégica para acercarse a productores y prestadores de servicios que buscan soluciones de alta tecnificación. En un contexto donde estimaciones privadas ya dan cuenta de una recuperación del área que alcanza las 7 millones de hectáreas, la presentación de innovaciones y el intercambio de conocimientos se vuelven clave para el futuro.

Con entrada libre pero cupos limitados, el congreso reunirá a más de 120 especialistas de Argentina y del mundo en el Salón Metropolitano de Rosario, donde se abordarán temas clave para la cadena del maíz: enfermedades, brechas de rendimiento, impacto del clima, nuevas variedades, situación de la chicharrita, agregado de valor, huella de carbono, biocombustibles, biotecnología, mercado internacional, financiamiento, economía y avances en inteligencia artificial.

Oradores y paneles

Entre los expertos argentinos sobresalen Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borrás, Santiago Tourn, Beto Peralta, Tino De Rossi, Lucrecia Couretort, Jorge Mercau y Norma Formento.

La lista internacional presenta por primera vez en Argentina a Tony John Vyn (Estados Unidos), junto con Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (México), Luiz Gustavo Floss, Cristina Tonial Simões, Sergio Simões y Sergio Abud Da Silva (Brasil), Nicolás Maltese (Uruguay) y Heather Tredgold (Sudáfrica).

También estarán presentes especialistas destacados en clima como Eduardo Sierra y Leo De Benedictis; analistas de la situación nacional como Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, y Lucas Romero; así como referentes en economía agroindustrial como Salvador Di Stefano, David Miazzo, Marcelo Elizondo y Sebastián Senesi.

El panel de inteligencia artificial estará conformado por Fredi Vivas, ingeniero exoerto en IA y docente de la Universidad de San Andrés, y el empresario tecnológico Mateo Salvatto.

La Región Centro contará con la representación del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mantarás; el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; y el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

